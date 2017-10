“Por momentos pareciera que estos muchachos jugaran por obligación”

Siguen los ecos del empate de Argentina ante Perú, que puso a la selección albiceleste en una situación límite de cara a la última fecha del martes que viene, cuando los de Jorge Sampaoli vistarán al eliminado Ecuador en la altura de Quito. En el programa A Diario (Radio 2), el ex defensor del seleccionado, Roberto Sensini, lanzó un par de frases contundentes en una jugosa charla con los periodistas Alberto Lotuf y David Luis.

“A mí me parece que estos muchachos, no sé si juegan por obligación porque no es siempre así, pero por momentos pareciera que sí”, disparó boquita, que defendió la camiseta argentina en los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98.

Y consideró que “por eso la gente le critica más la actitud a estos jugadores que haber errado un gol adelante del arco”.

También fue contundente al aceptar una comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona: “Messi no siente lo que sentía Diego en la cancha, más allá de que son dos grandísimos jugadores”, dijo. Y añadió: “Pero además tenía a su lado a jugadores como Ruggeri o Passarella, que eran caudillos”.

Puntualmente sobre el empate con Perú, evaluó: “Mi análisis es que no se jugó bien pero el partido lo tendría que haber ganado Argentina”.

“Con los jugadores que tiene Argentina no puede convertir, eso es muy llamativo; eso nos pone en una posición incómoda, hay que ganar y eso últimamente no lo podemos hacer”, describió.

Acerca de la ineficacia del seleccionado, que sólo tiene más goles que Bolivia en estas eliminatorias, expresó: “Yo creo que no hay un juego de equipo que sostenga a los delanteros, ya los probamos a todos, entonces no es un problema de los delanteros, es un tema colectivo”.

“Pasa más que todo por un juego que no le permite a los delanteros concretar, hacemos todo muy individual, esperando que Messi haga la jugada salvadora”, agregó.

El ex defensor de Newell's y Parma opinó que “la selección juega a esto, a tener la pelota; no es un equipo aguerrido, que salga a buscar la segunda pelota”.

Y brindó su visión sobre el dominio que suele ejercer el equipo: “Yo creo que Argentina no domina los partidos; los rivales les permiten llegar a tres cuartos de cancha, que parece una zona peligrosa, pero el adversario agrupa gente en defensa y es muy difícil entrar. Todas las jugadas son forzadas”.

Por último, estableció diferencias entre los ciclos de Martino, Bauza y Sampaoli: “Yo creo que con el Tata (Martino) había una idea de juego clara, se podía jugar bien o mal, pero se respetaba una idea. Bauza quiso continuar con eso porque los jugadores se lo pedían, pero no funcionó. Y ahora Sampaoli tomó este equipo y tiene que hacer lo que puede sin tiempo de trabajo”.