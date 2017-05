Qué dijo Vojvoda de la polémica arenga de la reserva de Newell's

La polémica arenga de los jugadores de la reserva de Newell's, en la que hablan de “pisarle la cabeza” al rival en el clásico de la ciudad que se jugó este lunes en el Coloso, ya es noticia nacional. Este martes, el entrenador de los chicos leprosos, Juan Pablo Vojvoda, aceptó salir al aire en el programa Zapping Sport (Radio 2) para dar su versión. Reconoció que “el mensaje suena horrible”, pero a la vez aclaró que sus futbolistas “no piensan así”. Y condenó la actitud del camarógrafo que captó las imágenes, que “no tenía autorización para estar ahí”.

“El mensaje suena horrible, reconozco que si queremos ir por una sociedad mejor ese no es el camino. Pero les puedo asegurar que estos chicos piensan otra cosa”, afirmó.

Muy afectado por la situación, Vojvoda atendió el llamado de Radio 2 este martes al mediodía. Y empezó dando detalles de la situación que se vivió en los minutos previos al clásico de reserva que finalmente ganó Central por 2 a 1.

“Una persona me preguntó si una periodista de ESPN podía entrar al vestuario para filmar la previa del partido, las camisetas y todos los preparativos. Yo dije que no, porque no me gusta que se metan en el vestuario, creo que debe ser un ámbito íntimo”, describió el DT.

“Entonces autoricé que saquen una foto y que se la entreguen al canal para que la pasen al aire”, siguió.

Después, Vojvoda dijo que iba a “revelar una intimidad” al dar detalles de su charla técnica: “Yo doy la charla en el vestuario, lo que dije ayer es que lo importante es aprender de los errores, porque en el fútbol como en la vida uno está ganando y perdiendo todo el tiempo”, confió.

“Yo la arenga de los chicos la escuché de lejos, fue un camarógrafo de ESPN el que se metió por el túnel sin autorización para grabar ese momento”, destacó el ex defensor de Newell's.

Vojvoda añadió: “Yo no soy de dar arengas ni de poner video motivacionales; desde mi época de jugador creo que la verdad del fútbol se demuestra en la cancha”.

Luego se centró en los dichos de los chicos: “El mensaje no es bueno, eso lo reconozco, pero tampoco creo que eso le haya salido del corazón. Anoche me enojé mucho con eso y también con todo el contexto que rodea al fútbol”, sentenció.

“Con Leo Ferroni (el jugador que da la arenga a sus compañeros) y con los demás chicos todavía no hablé y voy a hablar mañana. Son jóvenes y se pueden equivocar, no los vamos a crucificar por esto, pero sí vamos a tratar de corregirlo y educarlo”, resumió.

Respecto de la actitud del canal deportivo que se encarga de las filmaciones de los partidos de reserva, Vojvoda duda de que la cámara estuviera a la vista de los chicos y supone que se trató de una cámara oculta.

“Yo hoy me siento traicionado por el periodismo, porque yo siempre los he atendido y en este momento doy la cara también”, finalizó.