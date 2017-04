Qué pasó entre Giammaría y Broglia en la caliente asamblea de la Rosarina

Son muy fuertes las repercusiones después de la caliente asamblea que se llevó a cabo este viernes por la noche en la sede de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF) para la votación de la memoria y balance del último ejercicio. Son varias las voces que aseguran que el presidente de Central, Raúl Broglia, fue “agredido verbalmente y amenazado” por “gente del presidente de la Rosarina Mario Giammaría”. El titular canalla, que fue respaldado entre otros por el mandamás de Argentino Daniel Mariatti, dio su versión de los hechos. Y Giammaría salió con los tapones de punta a responder.

Todo se desencadenó en la asamblea anual ordinaria convocada por las autoridades de la Rosarina, donde se esperaba aprobar la memoria y balance del último año. Y el punto álgido de la noche fue cuando, en medio del griterío, el presidente de Central Raúl Broglia quiso hacer algunas objeciones a lo que se estaba tratando.

Minutos después del altercado, Broglia habló con el periodista Pablo Gavira en el programa Telenoche (El Tres). “El tema fue porque una persona habló en la asamblea y yo dije que él no representaba a la Asociación Rosarina de acuerdo al viejo estatuto”, comenzó el titular canalla.

Luego reconoció: “Yo soy un poco calentón, pero no le quiero dar mayor trascendencia al incidente”.

“Dicen que iban a hacer la reforma del estatuto, entonces propuse que se arme una comisión para trabajar sobre esa modificación”, siguió Broglia.

El experimentado dirigente auriazul dijo que él es “un convencido de que en las asambleas todos puedan expresar sus ideas”. Y a continuación disparó: “En este caso me hizo acordar a las viejas asambleas de Central, donde una persona anunciaba que ya estaba todo discutido y se aprobaba a libro cerrado”.

“Hasta Chiqui Tapia se enteró de este episodio y me llamó a mi casa para saber qué había pasado”, confió Broglia. Y cerró el episodio expresando: “Me puedo calentar, pero no me voy a pelear a esta altura de mi vida”.

Tuits furiosos

A medida que el hecho iba tomando trascendencia, el presidente de la Asociación Rosarina, Mario Giammaría, iba usando su cuenta de Twitter para descargar su enfado.

“Dirigentes mediocres que no aceptan las reglas de la democracia. Pierden una votación 15 a 3 y salen a victimizarse por los medios”, escribió con furia el titular de la ARF.

Acerca de la intervención de Broglia en la asamblea, Giammaría publicó: “Ignorando Reglamentos y Estatutos pretenden imponer temas q no figuran en Orden del Día”.