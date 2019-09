Mientras que el ingreso de Denis Rodríguez a la formación titular de Newell's que el próximo domingo a las 15.30 (arbitraje de Andrés Merlos) va tomando cada vez más fuerza, en la escuadra leprosa persiste y persistirá una duda: Luis Leal o Alexis Rodríguez en el extremo derecho.

El portugués fue titular ante Huracán y aunque el equipo ganó con claridad, no logró sellar una buena actuación. De hecho, en el seguimiento individual leproso el periodista Lalo Falcioni le puso un 3: "El más flojo de la gran goleada que obtuvo la Lepra en el Parque. Siempre estuvo equivocado en sus decisiones".

Claro que la victoria puede maquillar errores, aunque da la sensación de que Frank Kudelka no dejará nada librado al azar y mirará hasta el cansancio lo hecho por la Pantera antes de definir el once inicial. Si bien no cumplió con creces, se sabe que puede aportar agresividad y desborde en ataque.

La Pantera jugó de entrada ante Huracán.



Pero Alexis Rodríguez se posicionó a la par del luso para pelearle el puesto. Y tiene algunas aptitudes que pueden torcer la balanza a su favor: su identificación total con el club, más la presencia de su hermano Denis y su primo Maxi en cancha, que pueden llevar al DT a confiar en que su entrega será toatl.

Aunque no hay que soslayar lo que tácticamente puede entregarle Alexis al equipo: esa misma actitud puesta al servicio de la presión en ofensiva, para no dejar salir al rival. Con esto y el plus de haberse criado en la institución, puede tranquilamente ganarle el lugar a la Pantera.

Por lo demás, el equipo no sufriría mayores alteraciones, por lo que los once probable son: Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti, Bíttolo; Denis Rodríguez, Julián Fernández, Cacciabue; Leal o Alexis Rodríguez, Albertengo, Maxi Rodríguez.