Claudio Riaño se sacó la mufa: volvió a convertir después de mucho tiempo y destacó la unidad que se trajeron desde Buenos Aires."Es muy importante para mí. Pasaron varias fechas sin convertir, me pone contento y me da fuerzas para seguir trabajando, sumar y seguir creciendo como equipo", tiró.

"Fue de ida y vuelta, con situaciones para los dos equipos. Nos llevamos un buen punto. Nos encontramos rápidamente con el 2-0, se nos ponen rápidamente 2-1 y se acomodaron mejor. Si aguantábamos un rato más el 2-0, podría haber sido diferente la historia", manifestó el cordobés.

Para el ex Boca, "nuestra idea es ser protagonistas siempre: sabemos que tenemos buen equipo. Si estamos arriba nos olvidaremos de la parte de abajo".

Por su parte, Diego Cocca comentó: "En la cancha estuvieron dos equipos que querían ganar. No se resignaron a un resultado, no especularon; me parece que en el primer tiempo jugó mejor San Lorenzo a pesar de ir ganando nosotros 2-0. Lo empataron y se podrían haber puesto en ventaja".

"En el segundo tiempo lo emparejamos, tuvimos más situaciones de gol, si bien ellos tuvieron las suyas. Fue un espectáculo muy bueno con dos equipos que querían buscar los tres puntos", cerró.

El entrenador valoró el punto que se trajo Central desde el Gasómetro.



"Siempre vale el resultado tratando de buscar ganar. Quedó claro que Central buscó ganar a pesar de que en algunos momentos San Lorenzo nos superó. El equipo no bajó los brazos, siguió intentando, corriendo y jugando. En la última lo podríamos haber ganado", concluyó.

Según Leonardo Gil, Central hizo "un gran primer tiempo, fuimos efectivos. Ellos manejaron la pelota sobre el final del primer tiempo y en todo el segundo, nosotros nos replegamos porque tienen grandes jugadores. Y al final sacamos un resultado positivo pensando en lo que viene".

"El 2-0 era cómodo en el primer tiempo, pero nos equivocamos en no bajarle el ritmo al partido. Aunque estamos compactos, comprometidos. Estamos para seguir ajustando piezas, agarrando confianza en lo táctico. Hoy también de mitad hacia adelante hicimos bien las cosas", cerró.