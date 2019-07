Roque Raúl Alfaro, uno de los mejores futbolistas del fútbol argentino en la década de los 80, habló por primera vez luego de las operaciones y de la larga internación que tuvo que atravesar por un tumor que le descubrieron en el recto. Lo hizo en el programa Zapping Sport de Radio 2, este viernes al mediodía, donde también repasó los grandes momentos de su carrera, escuchó mensajes de oyentes y también uno muy especial de Gerardo “Tata” Martino. “Estuve al lado del arpa, pero Dios esta vez no quiso”, describió.

Con varios kilos menos, pero con su energía y su predisposición para la charla intactas, Roque Alfaro contó que no está “curado todavía, pero voy hacia eso”. Y graficó: “En un momento estuve al lado del arpa, pero Dios no quiso”.

Roque destacó que a sus 62 años “nunca había entrado a un hospital”. “Yo estaba en Crespo viviendo y trabajando, y me detectaron un tumor en el recto, con manchas en el intestino. Desde un primer momento pedí hablar con el doctor Hugo Tano, que es mi amigo”, comentó.

Roque Alfaro se recupera de un duro momento que le tocó vivir. (Rosario3)

El extraordinario ex futbolista de Newell's y River, indicó que “en la cirugía me sacaron parte del estómago, pero luego tuve una trombosis aguda total que requirió de otra cirugía que fue muy dura pero que me salvó la vida”.

“Lo que siempre me decía el doctor Tano era que no quería complicarme la vida hasta llegar a la operación, era casi un paciente de lujo en el hospital”, recordó y agradeció al reconocido profesional rosarino.

“Me tengo que cuidar mucho y realmente me cuido, he entendido lo que tengo que hacer. Perdí kilos de una manera exagerada; no comía. Pero después entendí que si quería salir, dependía de mí”, remarcó.

Roque también resaltó que “Enzo Francescoli me quizo llevar a Buenos Aires, me dijo que tenía a River a disposición, pero yo le dije que estaba en el lugar que quería estar, que acá tenía toda la contención y la atención necesaria”. Y agregó que “el doctor Tano tenía informado a Enzo todo el tiempo”.

El entrerriano nacido en Nogoyá dijo que “hay que destacar lo que es la salud pública en esta ciudad y en esta provincia, la atención que yo recibí fue maravillosa”. “Todos los médicos estuvieron a mi disposición; yo nunca pregunté lo que me tenían que hacer, me puse a disposición y confié en ellos”, comentó.

Emoción en el micrófono

Roque Raúl Alfaro siempre tuvo una relación muy especial con Televisión Litoral. En el predio de Canal 3 jugó un torneo con apenas 16 años representando a su colegio en Nogoyá y allí lo descubrieron y lo llevaron a Newell's. Y Radio 2 era la emisora que escuchaba todas las noches cuando jugaba en Chile. “Por todo eso quise venir, pero también para agradecer todas las muestras de cariño que tuvieron hacia mí en este tiempo”, confió.

Los mensajes de los oyentes no tenía distinción de camisetas: “Me da mucha alegría recibir saludos de hinchas de Central, yo soy de la vieja escuela y me abrazo con Aldo Poy en la peatonal sin mirar para los costados a ver si nos está mirando”, comentó Roque.

Roque Alfaro, este viernes en Radio 2. (Rosario3)

“Mi estómago está reducido, entonces voy comiendo salteado”, contó. Y añadió que “físicamente voy recuperando cosas. Por ejemplo, hace un tiempo yo notaba que mis gemelos habían desaparecido y ahora aparecieron de nuevo”.

“Día a día me voy sintiendo mejor. Esto es todo nuevo para mí, yo nunca había estado enfermo ni lesionado y de un día para otro me vi en una cama sin ganas de hacer nada”, señaló.

Recuerdos

Después, la charla de café con Alfaro fue derivando hacia los recuerdos, desde su llegada a Rosario desde Nogoyá hasta sus grandes momentos en el fútbol nacional e internacional. “Las canchas que estaban acá en Canal 3 fueron fundamentales para mi carrera. Yo vine a jugar la Copa Canal 3 del año 1973 con el colegio Hermanos Maristas de Nogoyá. Ganamos 4 a 0 y yo hice los cuatro goles. Me llamaron de Newell's y de Central, pero me gustó más Newell's”, recordó.

Luego rememoró que “tenía 16 años y mi pase de Nogoyá a Newell's costó un juego de 11 camisetas y 11 botines”.

Roque Alfaro, este viernes en Zapping Sport. (Rosario3)

“Esos días conocí a mis nuevos compañeros, que hoy son mis amigos y los que me instalaron un departamento acá en Rosario para que yo pueda seguir con el tratamiento. Nombró al Yaya Rossi como el abanderado de esa ayuda, pero son un montón de muchachos”, afirmó.

“Si tengo que elegir un gol, es el que le hice a Argentinos Juniors en la cancha de Newell's, que yo entré al arco antes que la pelota y me colgué de la red; fue como revivir lo que yo hacía en los potreros”, confesó Roque.

Y también dejó un párrafo aparte para el título con la Lepra en la temporada 1987/88: “José (Yudica) me aclaró cuando llegué que iba a ser suplente porque el equipo lo tenía armado, pero a la cuarta fecha ya era titular, jugué los 38 partidos, fui el goleador del equipo con 14 goles y gané el título más grande y lindo de mi carrera”, detalló.

“Con River gané todo, pero Newell's me vistió de jugador y la escuela de Newell's la llevé a todos lados”, sentenció.

En medio de la emotiva charla, Roque Raúl Alfaro escuchó un mensaje del Tata Martino, alegrándose por su recuperación.