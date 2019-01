Rosario Central empató sin goles con Sarmiento de Junín en Arroyo Seco

Rosario Central afronta una nueva jornada de amistosos de preparación en plena pretemporada, de cara al regreso de la Superliga, el sábado 26 de enero a las 17.10 ante Huracán en Parque Patricios.



Este miércoles, en Arrroyo Seco, el equipo titular de Edgardo Bauza empató sin goles en apenas 35 minutos de acción ante Sarmiento de Junín, conjunto que participa en el certamen de la B Nacional.



La formación inicial del Patón tuvo algunas apariciones sorpresivas en relación al encuentro del fin de semana ante Belgrano: en total, se contaron cinco cambios respecto del 1-1 con el Pirata.





Los canallas igualaron sin goles. Vienen del 1-1 con Belgrano.





En el fondo, Óscar Cabezas jugó por Ortiz y Facundo Rizzi defendió el lateral izquierdo en lugar de Parot, que no entrenó; Diego Becker y Jonás Aguirre ingresaron por Lioi y Carrizo respectivamente; y arriba, Agustín Coscia entró por Germán Herrera, otro que no trabajó.



La alineación fue: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Óscar Cabezas, Facundo Rizzi; Diego Becker, Fabián Rinaudo, Néstor Ortigoza, Jonás Aguirre; Jarlan Barrera, Agustín Coscia.



Central tuvo algunas chances, pero no pudo concretarlas: dos disparos de Diego Becker, uno de ellos magníficamente tapado por el arquero Vicentini, y otro intento de Jarlan Barrera que pasó cerca.



Del otro lado, Sarmiento salió con: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Wilfredo Olivera, Lucas Landa, Guillermo Sotelo; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys, Matías Garrido; Nicolas Miracco, Nicolás Orsini.



Allione tuvo acción para los suplentes.





Los suplentes, con Allione



A continuación, Bauza mandó a la cancha a los suplentes. Se destacó en este encuentro (de idéntica duración, 35 minutos) la presencia de Agustín Allione, quien acaba de firmar como refuerzo canalla.



La formación fue: Josué Ayala; Antunes, Ortiz, Barbieri, Recalde; Lioi, Pereyra, Gil, Allione; Pablo Becker, Lovera.



Este segundo tramo terminó 1 a 0 para los de Junín con gol de penal de Nicolás Miracco.