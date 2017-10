Ruben: "Este partido tiene importancia vital para nosotros"

Marco Ruben regresará mañana al equipo principal canalla luego de dejar atrás una lesión en la región intercostal. Y en conferencia de prensa, aseguró que el duelo ante Argentinos Juniors tiene "importancia vital" para el Canalla.



"Sabemos la fecha y todo lo que respecta a lo que se viene en la copa, pero no nos podemos dar el lujo de sobrepasar este partido, que tiene importancia vital en nosotros", dijo en conferencia el capitán, que iría por Germán Herrera.



Para el ex River, "es importante este partido para empezar a ganar aquel otro. Por eso, cien por cien Argentinos: a cambiar nuestra imagen, a ganar y demostrarle a la gente que estamos trabajando para mejorar".



"Estoy bien, por suerte pude dejar atrás la molestia en el intercostal que me tuvo mal unos cuantos días, pero esta semana la completé normalmente. Sólo el lunes sentí alguna sensación en la zona, pero desde el martes molestia cero, por lo que se podría decir que llego muy bien", comentó sobre su lesión.



Según Marco, Central necesita una victoria "para empezar a acomodarnos y encontrar nuestra forma de jugar. Quedó bien marcada en estas últimas dos semanas y tenemos que respetarla cada una de los que jugamos: creer en eso, llevarlo a cabo y, con la actitud que se vio en otros partidos, ganar".

"Hay que asumir los momentos buenos y malos e intentar sobreponerse a estos últimos. Los malos golpean y cuestan más, pero es importante creer en el grupo", dijo. Y concluyó: "Me tengo fe para este sábado cortar la racha, gritar un lindo gol y celebrar el triunfo".