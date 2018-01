Sampaoli, entre la reunión con Lo Celso y la advertencia de Tévez

El técnico de la selección mantuvo un encuentro con el ex volante de Central, actualmente en el Paris Saint Germain de Francia. Horas después la charla fue con Di María. Mientras tanto en Argentina, el Apache tiró: "No me bajo de la lucha por el Mundial"

El DT de la selección, de reunión en reunión por Europa.(Telam) 1/1