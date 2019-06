El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, se negó a confirmar la formación que enfrentará este domingo a Qatar en Porto Alegre, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América Brasil 2019, "para no dar ventaja".



"El equipo lo tengo y el grupo lo sabe, pero como el técnico de Qatar no lo confirmó yo tampoco porque nos jugamos mucho y sería darle una ventaja", dijo Scaloni en conferencia de prensa junto al volante Giovani Lo Celso.



"Qatar juega bien al fútbol, el entrenador los hace cambiar de sistemas en un mismo partido y es un equipo difícil. Siempre respeto a los rivales y a este aún más porque está todavía todo en juego", siguió el entrenador argentino.



"Tenemos que plantear el partido para salir a ganar y así lo haremos. Lo importante es ganar y clasificarnos a la próxima ronda", agregó el director técnico.



Scaloni aseguró que el plantel "está bien psicológicamente", aunque pidió "dar vuelta la página de los partidos anteriores y seguir corrigiendo errores".



"Los primeros minutos de los encuentros anteriores logramos hacer nuestro juego, pero quizás hubo errores que luego generaron desconfianza. Tenemos que ser pacientes y agarrar confianza -añadió-. Lo que no puedo reprocharles es la actitud, porque todos dejan todo en la cancha".



Respecto de la chance de jugar con dos delanteros, Scaloni apuntó: "Cuando tenés muchos jugadores ofensivos generás incertidumbre en el rival. Una de las claves puede ser esa. Con jugadores de este calibre, cuanto más cerca del área estén, mejor. Tenemos que lograr el equilibrio con todos los jugadores, porque el equilibrio no lo da sólo el volante central. Es importante que se sepa qué hacer cuando hay una posible pérdida de pelota".



Finalmente, y consultado por los cuestionamientos que reciben tanto él como el equipo, opinó: "Estos chicos lo que necesitan es apoyo y positivismo".



Argentina se medirá este domingo desde las 16 con Qatar en el Arena do Gremio, de Porto Alegre. Si gana, se clasificará para los cuartos de final del torneo; si empata, deberá esperar otros resultados; y si pierde quedará eliminado.