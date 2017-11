Scocco: "Ahora puedo pensar sólo en jugar al fútbol"

Ignacio Scocco disfruta de un muy buen momento en River. Pero no puede apartar sus ojos completamente de Newell's, club del que es hincha y referente de la última etapa dorada. En diálogo con Zapping Sport, el delantero habló de la Lepra y se mostró preocupado por su presente.

"La situación institucional lamentablemente no cambió. Sigue todo de la misma manera. Acá, estoy en un club ordenado, que hace las cosas bien. Y estoy pensando solamente en jugar al fútbol. En gran parte a eso se debe mi presente. Eso te favorece. Y es algo que no podía hacer en Newell's, me costaba", dijo Nacho en Radio 2.

El oriundo de Hughes explicó: "Más allá de la situación económica, de que el club no podía hacerse cargo de la deuda, yo sentía que de esa manera no podía rendir dentro de la cancha. Teníamos una presión extra futbolística, debiendo estar presentes en cosas en las que no teníamos que estar, que acá no está. Por eso puedo disfrutar sólo de jugar al fútbol".

Ignacio comentó que sigue de cerca lo que pasa en Newell's: "Sigo hablando con mis ex compañeros, con la gente del club, kinesiólogos, médicos, utileros, preguntando cómo está todo. Y lamentablemente nada cambió. Pero con esperanza de que se puedan ir solucionando las cosas por el bien del club".

"Siempre veo los partidos cuando los horarios me lo permiten. Pero en lo futbolístico no me corresponde hablar, sólo apoyar", añadió.

Scocco ya sabe que, dentro de dos fechas, deberá jugar contra el club de sus amores: "Va a ser complicado porque será la primera vez que me toque enfrentarlo. Como todo profesional, tengo que afrontar esa situación. Va a ser difícil tener enfrente esa camiseta y luchar para ganarle, pero es lo que toca hoy en día, defender a este club".

"Hubiera sido más difícil todavía tener que enfrentarlo en el Coloso. Por la circunstancia del ambiente que se genera, el primer partido en el Coloso habría sido distinto. Pero son las cosas del fútbol: hoy me debo a River y nada de lo que pase en ese partido dejará de lado lo que yo siento por Newell's", sentenció.

Finalmente, afirmó que se imagina otra vez con la casaca rojinegra: "En el fútbol nunca se sabe. Mi idea es volver a ponerme la camiseta de Newell's alguna vez, tener la posibilidad de estar de vuelta. Pero no quiero volver sólo por ponerme la camiseta. Dependerá del fìsico, de cómo me sienta, si estoy apto para darle cosas al club. Se verá en el momento".