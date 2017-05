Scocco: “Se definió por desatenciones nuestras”

Finalmente, Nacho reconoció que “cuando uno pierde un clásico duele mucho por la gente”. Agregó que “da el doble de bronca” haber perdido por ceder terreno en la lucha por el título pero aclaró: “El clásico lo queríamos ganar aunque no estuviéramos peleando”.

“Nunca encontramos el pase entre líneas para tratar de jugar por abajo. No nos sentimos cómodos, ellos con la ventaja rápida se pararon bien en mitad de cancha. Con la desesperación, nosotros intentamos saltar líneas y se nos hizo difícil”, señaló.

