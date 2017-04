Se calentó Sampaoli: “Lamento que se esté jugando con mi nombre”

Jorge Sampaoli, director técnico del Sevilla de España, evitó referirse este viernes a su casi segura salida del club andaluz para incorporarse como entrenador del seleccionado de fútbol de la Argentina, en reemplazo del despedido Edgardo Bauza. Y en un momento de la conferencia evidenció su malestar: “Lamento que se esté jugando con mi nombre”, disparó.

"No tengo opinión sobre lo que generan los demás. No puedo valorar lo que dicen porque no es verdad que yo esté comprometido con el seleccionado argentino", comentó el casildense de 57 años en la rueda de prensa que ofreció en la previa del encuentro entre el Sevilla y el Valencia, previsto para el domingo y válido por la fecha 32 de la Liga española de fútbol.

El santafesino, campeón de América con Chile hace casi dos años, tiene un contrato vigente con el Sevilla hasta junio de 2018. Sin embargo, los rumores dicen que el DT romperá ese vínculo para dirigir al seleccionado albiceleste que desea mejorar su producción para clasificarse a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Lamento que se juegue con mi nombre en los medios y todo por supuestos. En mi cabeza sólo está el partido ante el Valencia, necesitamos los puntos y antes de un compromiso así no me reúno a charlar ni siquiera con mi hermano", aclaró Sampaoli, según consignó la Agencia EFE.

El entrenador recordó finalmente que en las últimas semanas ya se dijo que sería el entrenador de "Argentina, Holanda, el PSG, el Arsenal y hasta el Barcelona", pero reiteró que no se guía por los rumores.