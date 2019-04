Se fue Mohamed de Huracán y el presidente le bajó el pulgar a Maradona

Huracán perdió anoche por 2 a 1 como local ante Emelec, de Ecuador, y quedó eliminado a una fecha del final del grupo B de la Copa Libertadores, con la imposibilidad inclusive de alcanzar el tercer puesto en la última jornada. Como consecuencia, Antonio Mohamed renunció a su cargo.

El Turco le puso fin a su cuarto ciclo al frente del primer equipo porque, argumentó, siente que hizo "daño", asumió que estos cuatro meses de gestión fueron "un fracaso" y que lo que más le duele es "el insulto del hincha".

"Les pido disculpas a la dirigencia y al socio. No salió como queríamos. No pude llegar. Las cosas no funcionaron. Buscamos por todos lados y de todas maneras. Por eso renuncio", comenzó.



La salida del Globo, con la eliminación a cuestas. (Télam)



"Otra vez me sale todo mal en Huracán. Hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance y salio peor de lo qué pensábamos", indicó Mohamed en referencia a su anterior campaña negativa de 2013, en su tercer ciclo en el club, cuando jugaba en la B Nacional y terminó renunciando luego de una derrota con Brown de Adrogué, también en el Tomas A. Ducó.

Por su parte, el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, advirtió "no es tiempo para traer a Diego Maradona. Hoy por hoy Diego no es opción para reemplazar a Mohamed".

Los nombres de candidatos comenzaron a sobrevolar sobre Parque de los Patricios: suenan Pedro Troglio y Frank Kudelka, que dejó un buen recuerdo de su paso anterior por la institución, aunque el preferido de los hinchas es Ricardo Zielinski.