Se largó la venta de entradas y pasajes para el juego con Cañuelas

Rosario Central jugará el martes que viene a las 19 ante Cañuelas por los 32avos de final de la Copa Argentina. Lo hará en Santa Fe, donde habrá masiva presencia de hinchas canallas ya que le habilitarán 10.000 populares y 3.000 plateas. Y parte de las mismas ya fueron puestas a la venta. Desde este jueves, la dirigencia expende paquetes de viajes en colectivo más entradas, que incluyen comida y bebida. Los colectivos partirán el día del partido a las 12 hs y regresarán tras la finalización del encuentro. La venta, sólo para socios, será en el Cruce Alberdi hoy de 10 a 10, el sábado de 9 a 12 y el lunes de 12 a 20. El valor es de $650 y se puede cancelar parte en efectivo (los $300 de la entrada) y el resto financiado con tarjeta. Por otra parte, para aquellos que sólo deseen adquirir la entrada, el lugar de venta será el Gigante de Arroyito. Se expenderán el lunes de 11 a 18 y el martes de 9 a 13. Los valores son: populares a $300 y plateasa $500. Vale recordar que no se venderán entradas en el estadio de Unión.

