Seguimiento individual canalla

Ledesma: 3 No fue responsable en los goles, pero no tapó ninguna pelota difícil



Ferrari: 1. El tobogán en su rendimiento para no tener fin. Hizo casi todo mal, hasta un golazo en contra



Martínez: 2. Pasó de ser el mejor jugador Canalla en la Superliga antes de lesionarse a ser uno de los peores ahora. No dio garantías y se hizo expulsar de pura impotencia



Parot: 2. Regaló la pelota que derivó en el primer gol. Flojísimo



Elías Gómez: 4. Mostró al menos algo de dignidad y vergüenza para ir al frente siempre



Da Campo: 3. Otra oportunidad que desaprovecha. Le faltó claridad para jugar y falló una chance muy clara con el partido 0 a 0



González: 2. Sin quite e impreciso, como todo el semestre. Su continuidad en el club está más que en duda



Pereyra: 3. Demasiado displicente. Tuvo una situación de gol con el marcador en blanco y definió al cuerpo del arquero



López Pissano: 3. Sus buenas intenciones no tienen correlato con su juego



Herrera: 4. Su entrega es innegociable. Pero con eso no alcanza



Zampedri: 2. Cada vez peor. Falló una situación inmejorable para un 9 tras correr 40 mts solo con el balón



Ingresaron:



Tobio: s/c. Entró para rearmar la defensa con el partido liquidado y a los pocos minutos se fue lesionado



Lovera: 3. Fue parte de la confusión generalizada del equipo



Gil: s/c. Ingresó unos minutos que le alcanzaron para meter un par de centros