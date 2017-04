Seguimiento individual leproso

Sebastián Prediger: s/c. No jugó lo suficiente como para ser calificado.

Víctor Figueroa: 6. No tuvo tiempo para hacer mucho pero, ante las salidas de Scocco y Maxi, encargados habitualmente de los penales, se hizo cargo del remate y pateó con autoridad para sellar la goleada.

Ignacio Scocco: 5. Su mejor y único aporte fue el gran pase que le dio a Formica para que defina en el primer gol leproso. Dispuso de chances muy claras (una increíble) pero no fue su tarde goleadora.

