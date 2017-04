Seguimiento individual leproso

Sebastián Prediger: s/c. No jugó lo suficiente como para ser calificado.

Maxi Rodríguez: 4. A diferencia del partido anterior con Aldosivi, donde fue la figura, esta vez no pudo hacer pesar su jerarquía.

Joel Amoroso: 3. Hizo casi todo mal y se fue reemplazado por Mansilla en el entretiempo, en una decisión que el técnico de Newell's no suele tomar y que da una idea certera del rendimiento del volante por derecha.

Néstor Moiraghi: 5. Superado por momentos, fue importante en algunos mano a mano para impedir que el Globo se acerque a Pocrnjic. Fue protagonista de la jugada polémica del primer tiempo, cuando se deslizó en forma temeraria en el área ante un ataque de Romero Gamarra, pero no pareció penal.

José San Román: 4. Siempre se quedó a mitad de camino entre defensa y ataque y no estuvo bien en ninguna de las dos facetas.

Lucianio Pocrnjic: 6. Mantiene una notable regularidad en base a sobriedad y seguridad bajo los tres caños leprosos. No tuvo tapadas espectaculares, pero siempre lució bien plantado.

