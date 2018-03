Seguimiento individual leproso

Nelson Ibáñez: 6. Sobrio en cada salida. Transmitió tranquilidad.



José San Román: 5. No tuvo mayores problemas en defensa, salvo en los primeros minutos que lo complicó Maná pero luego corrigió. No estuvo lúcido cuando pasó al ataque.



Bruno Bianchi: 5,5. Defendió con enjundia, aunque con algunas faltas innecesarias sobre Spinelli. Tuvo una clara de cabeza que tapó Ardente.



Fabricio Fontanini: 5. Estuvo sereno en el fondo y sacó mucho de arriba.



Fernando Evangelista: 6. Muy seguro en defensa, con algunos cierres y cortes muy atinados.



Hernán Bernardello: 8. Un león en el medio, quitó todo el partido y no se equivocó en las entregas. Gran partido.



Brian Rivero: 5. Arrancó algo perdido, dejando espacios a sus espaldas. Mejoró mucho en el complemento.



Héctor Fértoli: 6. El más profundo y picante en el primer tiempo, se quedó sin nafta en el segundo. Gran centro para el gol de Torres.



Brian Sarmiento: 5,5. Estuvo muy activo y participativo, aunque no siempre preciso.



Joaquín Torres: 6,5. Abrió el partido con su gol de cabeza a los 3 minutos y ganó en el uno contra uno, pero estaba para más ante un rival muy flojo.



Luis Leal: 5. El gol y poco más. Le costó eludir a rivales muy flojos.



Ingresaron:



Víctor Figueroa: 5. Entró y trató de ser profundo, aunque el partido ya estaba cerrado.



Denis Rodríguez: no jugó lo suficiente.