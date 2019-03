Seguimiento individual leproso

Alan Aguerre: 6. En un tiro libre de Ayala lo salvó el palo y en otro descolgó la pelota del ángulo. Pero no pudo hacer nada en el tiro del final de Tijanovich, que consumó la dolorosa derrota.

Facundo Nadalín: 4. Gimnasia casi no atacó por su sector y por eso no pasó sofocones, pero en ataque no hizo aportes.

Stéfano Callegari: 6. El más firme de la defensa. Sacó varios balones en situación extrema.

Fabricio Fontanini: 5. No pasó sobresaltos ante un Gimnasia muy tibio, aunque no llegó a cerrar el tiro de gol de Tijanovich.

Juan Pablo Freytes: 4. Tuvo imprecisiones en salida que complicaron al equipo.

Juan Manuel Requena: 6. Hizo un buen partido y no se notó que fue su debut. Ordenado y solidario, quitó muchas pelotas y no se complicó nunca.

Aníbal Moreno: 5. Estaba haciendo un partido correcto, incluso animándose a pisar el área de Gimnasia y a rematar de media distancia. Pero en la jugada final cometió un doble error en salida y eso le costó el gol de la derrota al equipo.

Luis Leal: 5. Complicó a su marcador por la banda derecha, pero sus centros nunca encontraron un compañero bien posicionado para definir.

Mauro Formica: 5. Corrió mucho y ayudó a los pibes Moreno y Requena, pero eso le restó oxígeno para ser más claro en la zona de gatillo.

Víctor Figueroa: 5. En el primer tiempo y parte del segundo, mientras tuvo aire, habilitó bien a sus compañeros. Luego se cansó, el técnico se quedó sin cambios por la lesión de Insaurralde, y ya no pesó en el juego.

Alexis Rodríguez: 5. Robó varios balones en situación ventajosa presionando a los centrales del Lobo, pero le faltó decisión para encarar y definir.

Ingresaron

Francisco Fydriszwski: 4. Entró para marcar una mayor presencia física en el área rival y, salvo en un cabezazo que se fue cerca, no pudo hacerlo.

Cristian Insaurralde: s/c. Entró y cuando parecía que empezaba a hacer daño con su velocidad, se lesionó y debió ser reemplazado.

Joaquín Torres: s/c. No jugó lo suficiente como para ser calificado.