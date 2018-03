Sensini y la selección: "Mascherano y Rojo dieron muchas ventajas"

Roberto Sensini es palabra autorizada para hablar de la selección. Por su pasado mundialista con la camiseta albiceleste y por su condición de entrenador profesional. Boquita analizó en Radiópolis (Radio 2) la caída de ayer ante España y entregó definiciones sobre algunas individualidades.

"Es una derrota que hace mal por muchos motivos: sobre todo porque dentro del equipo había chicos que se jugaban el lugar. Y es malísimo por ellos y para ellos. Meza, Lo Celso, Bustos, Tagliafico, eran muchachos a los que les hace mal este resultado", comenzó.

De todos modos, destacó a los volantes de Independiente y PSG: "Meza y Lo Celso se hicieron responsables del equipo con menos de tres partidos en la selección. Es raro, porque los que debían hacerse cargo, no se hicieron".

"Quedó demostrado que España hace años que juega así, que están juntos; es un equipo, tiene una idea y la lleva adelante desdela época de Del Bsque. Y nosotros somos un equipo que debe ir por individualidades, esa es la gran diferencia".

Para el ex DT leproso, "no podemos caer en el error de querer copiar a España porque no tenemos las características del fútbol español, su manera de interpretarlo. Argentina tiene caraceristicas de otros jugadores: tenemos al mejor del mundo, pero eso no va a alaczanr si detrás suyo no hay una base que lo pueda sostener".

Consultado sobre la presencia de Higuaín y Mascherano en la lista de 23 que Sampaoli armará en los próximos meses, Sensini subrayó: "Higuaín está en uno de los mejores equipos italianos. En cambio, Mascherano dio muchas ventajas al ogual que Rojo, que viene de jugar poco. Y en un mundial no podés dar la ventaja de estar al 50%. Tenés que estar del 95% para arriba".