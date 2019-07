Lionel Scaloni confirmó que seguirá siendo el técnico de la selección hasta el 31 de diciembre. "Después se verá", dijo este viernes por la tarde en conferencia de prensa previo a enfrentar a Chile el sábado en el partido por el tercer puesto de la Copa América.

El DT evitó dar detalles del equipo como habitualmente hace, por lo que las preguntas estuvieron dirigidas sobre su continuidad. "No me siento a prueba, creo que la prueba mía ya pasó. Traer a estos jugadores y hacer que jueguen era mi prueba, y la hice. Lo que vinimos a hacer, lo conseguimos", afirmó al revelar que habló con el presidente de la AFA Claudio Tapia. "Si no seguimos, al entrenador que venga le habremos dado una buena mano porque tiene de dónde tirar", agregó.

A Scaloni también le consultaron por sus sensaciones tras el polémico arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y los jueces del VAR ante Brasil. "Jugamos contra ocho tipos de negro. Nos sentimos muy dolidos y perjudicados, te das cuenta de que algo pasó. Cuanto más pasa el tiempo, más nos damos cuenta de que nos sacaron algo. Estamos muy dolidos y nos sentimos perjudicados", dijo.