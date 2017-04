¿Sirve el operativo que pide DNI en los estadios?

Durante la semana se pidió una y otra vez a los hinchas de Newell's que asistan este sábado al estadio Coloso Marcelo Bielsa con sus DNI porque se implementaría el programa Tribuna Segura, presentado por Nación el año pasado. Sin embargo, los periodistas de la transmisión de Radio 2 advirtieron que unos 600 barras ingresaron en la previa.

El secretario de Seguridad Deportiva de Santa Fe, Diego Maio, anticipó que se realizaría una "prueba piloto" en el Parque Independencia, en el poco habitual encuentro de las 11 entre la Lepra y Estudiantes, porque "a partir del próximo fin de semana" se implementará en toda la provincia.

El procedimiento consiste en un control de la identidad de quienes ingresan. Los policías que participan del operativo en los ingresos a la cancha realizan un escaneo del DNI con una aplicación especial en sus celulares. Los datos se comparan con tres listados: uno de derecho de admisión al estadio, otro de restricción judicial y uno más con pedidos de captura.

Pero, como suele ocurrir, los controles se habrían aplicado a la mayoría pero no a todos por igual. "Una payasada el operativo policial y la dirigencia de Newell's, unos 600 barras entraron 8.40, con estadio cerrado y sin presentar DNI", afirmó el periodista Gabriel Pennise, en la transmisión que encabeza Jesús Emiliano por Radio 2.

Los que ya están poniendo las banderas en la popular entraron con DNI en mano, no?

Eso si los que vengan en familia no se olviden los documentos porque los exigentes agentes se los van a pedir, y si no son barras. No entran

— gabriel luis pennise (@GabrielPennise1) 15 de abril de 2017