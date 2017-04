"Sólido" pero "malo por donde se lo mire", el partido de Osella

Diego Osella, el técnico de Newell's, que alcanzó a Boca en la punta del campeonato, resumió con autocrítica lo que le dejó el triunfo sobre Huracán (1-0) y dijo que su equipo se llevó "un gran resultado jugando mal".

Osella definió a Newell’s como un “un equipo sólido: nos llegan poco y resolvemos”. Consideró que el fútbol tiene “dos facetas, atacar y defender, hoy usamos una, defendimos bien y atacamos más o menos”.

“¿Ahora si están para campeones?”, preguntó un periodista en la rueda. “No”, fue la respuesta tajante del entrenador. Y añadió: “Boca es un gran equipo y es justo puntero”.

"Nos llevamos un gran resultado jugando mal. No puedo decir cosas que no veo. El análisis coherente me hace crecer", manifestó el entrenador rojinegro en vestuarios del estadio Tomás A. Ducó, de Parque de los Patricios.

"No está mal decir que no se jugó bien. El problema es cuando decís algo que no pasó", amplió el técnico de la Lepra, que lleva 7 encuentros sin perder y 500 minutos sin que le marquen tantos al arquero Luciano Pocrnjic.

"El partido fue malo por donde se lo mire. Encontramos la jugada y defendimos bien nuestro arco", sostuvo el DT y continuó: "Este equipo es ordenado y va de menor a mayor. Somos objetivos y sabemos que, a veces, no lucimos".

"Por como venimos y porque estamos en instancias decisivas, podría decirles (a los periodistas) que lo más importante fue haber ganado", sostuvo Osella.

El técnico de Newell's dijo que solicitará el artículo 225 del reglamento de AFA por Scocco en caso de llegar a la quinta tarjeta amarilla y purgar una fecha de castigo.

La entidad del Parque de la Independencia podrá recurrir a ese artilugio por la presencia de Lisandro Martínez en el seleccionado Sub 20 que jugará próximamente el Mundial de Corea del Sur.