"Te espero en Segurola y Habana": el día que Toresani se peleó con Maradona

Julio César Toresani, encontrado ahorcado en el hotel de la Liga Santafesina, fue amigo de Diego Maradona, pero antes fue su enemigo: tanto que cuando el 7 de octubre del 95 el Diez volvió a Boca, tuvo un duro enfrentamiento con el Huevo, que jugaba en Colón y terminó expulsado.

Tras el partido, Toresani acusó: “A mí me echó Maradona y lo que él diga cuando escuche esto, a mi me importa un carajo y quisiera tenerlo enfrente para que me diga las cosas que me dijo durante el partido. Yo me la banco, lo iré a buscar hasta la casa”.

Diego pronunció entonces una de sus frases más famosas: “A Toresani le dije en la cancha que yo vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar y que me venga a buscar, porque estoy cansado de los de pico, cansado de los de pico, que de acá, de acá, son todos guapos, pero cuando hay que poner la cara se ponen a separar. Toresani no existe, lo espero en Segurola y Habana 4310, séptimo piso, a ver si me dura treinta segundos”.

Pero después se hicieron amigos, tanto que se comenta que la influencia de Diego fue fundamental para que el Huevo llegara a Boca.

"La verdad que quedé muy amigo del Huevo, hablé mucho con él cuando era ayudante de campo de Colón. Una vez lo quise pelear pero eso ya pasó, lo abrazo con todo mi corazón porque es un tipo sensacional”, dijo Maradona en un reportaje de 2017.