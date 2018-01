Todo lo que hay que saber en la previa de Central-Gimnasia

El dato de la semana: Severos problemas tuvo Leo Fernández para armar el equipo: a las bajas de Ortigoza y Camacho se sumaron las del capitán Marco Ruben y los zagueros Martínez y Tobio que se quedaron afuera por problemas musculares.



En este contexto, debutará en el fondo el juvenil Luciano Recalde, quien hará dupla de centrales con el colombiano Cabezas (si llega la habilitación) o en su defecto con Parot. Además el chico Andrés Lioi será el volante derecho y Herrera ingresará en la delantera.



Historial: Se enfrentaron en 131 ocasiones: Gimnasia ganó 38, Central 55 y hubo 38 empates. En los últimos 10 partidos no igualaron (6 triunfos rosarinos y 4 platenses).



El árbitro: Será Hernán Mastrángelo quien controlará por primera vez un partido de los auriazules. Lo mismo para el Lobo.



El banco canalla: Di Fulvio, Zanotti, Nahuel Gómez, Pereyra, Lovera, Pablo Bécker, Coscia y Parot (jugaría de titular si Cabezas no es habilitado) son los concentrados al margen de los titulares.



La reserva: Los ahora dirigidos por Chamot jugaron el viernes en Estancia Chica e igualaron en un tanto.



Reynaga en el inicio del juego abrió el marcador para los auriazules, que en el complemento sufrieron la expulsión de Blanco.



Los once del Flaco fueron: Marcelo Miño; Iván Antunes, Facundo Almada, Tomás Zanotti, Lautaro Blanco; Rafael Sangiovani, Tomás Buscalia, Joel López Pissano; Maximiliano Lovera, Renzo Reynaga y Leonel Rivas.



El recuerdo: En el Apertura 2006, Central, dirigido por Gorosito, venció 1 a 0 a Gimnasia en La Plata con gol de Germán Alemanno.