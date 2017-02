Tras el empate, Atlético irá a buscar la clasificación a la altura

Pablo Lavallén, entrenador de Atlético Tucumán, advirtió que las chances para avanzar en la Copa Libertadores se complicaron después de empatar anoche 2 a 2 de local contra El Nacional, porque en la revancha "no sólo vamos a jugar contra el equipo ecuatoriano, sino también contra la altura, que es una dificultad extra".



Sin embargo, el DT del Decano aclaró que "esto es fútbol y el martes próximo vamos a buscar la clasificación hasta el último instante".



"Trataremos de ser un equipo sólido; solucionar los problemas que hemos tenido en nuestra cancha y buscar la victoria para poder clasificarnos”, expresó el entrenador del equipo tucumano, luego del partido jugado anoche en el estadio Monumental ante una multitud que agotó las entradas.



Los goles





#LibertadoresxFOX | Fernando Zampedri puso el 1-0 para Atlético Tucumán frente a El Nacional y desató la locura de sus hinchas. pic.twitter.com/Lu9CSxJsJf — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 1 de febrero de 2017

Atlético Tucumán viajará el domingo próximo en un vuelo chárter a Guayaquil, donde esperará el momento de trasladarse a Quito el martes, el mismo día de la revancha con El Nacional.Si la revancha finalizara igualada sin goles o 1 a 1, los ecuatorianos ingresarán a la fase 3 de la Copa Libertadores. Una paridad en dos o más goles le dará la clasificación a los tucumanos mientras que en caso de repetirse el 2 a 2 la llave se definirá a través de remates desde el punto del penal.Al analizar el encuentro de anoche, Lavallén reconoció que no le gustó el funcionamiento del equipo”, que estuvo dos veces en ventaja pero no pudo mantenerla y posibilitó que El Nacional consiguiera un empate que adquiere valor por los dos goles anotados de visitante, que lo dejan mejor posicionado para la revancha.“Después del primer gol, el equipo cayó en un bache, se empezó a partir y ellos a animarse", analizó el técnico, quien sin embargo matizó que "cuesta levantarse cuando te hacen goles por negligencia propia".“Da más bronca porque no sentimos que el rival nos haya superado en ningún momento y las situaciones que tuvimos no las pudimos convertir o las sacó el arquero (Johan) Padilla)”, indicó."Cuando jugás este tipo de competencias y te equivocás, lo pagás", señaló Lavallén, quien agregó que "por algo el rival está en una competencia internacional”.El vencedor de Atlético Tucumán- El Nacional se medirá en la fase 3 con Carabobo de Venezuela o Junior de Colombia -este último ganó la ida de visitante 1 a 0- en la instancia que definirá un lugar para la fase de grupos de la competencia.