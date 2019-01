Tremendo cruce al aire entre “Chipi” Barijho y el periodista Leo Farinella

El ex futbolista Antonio “Chipi” Barijho y el periodista Leonardo Farinella se trenzaron en una picantísima discusión en un móvil de verano del canal de cable TyC Sports. El eje de la discusión fue Boca-River, ya que el “Chipi” jugó en el Xeneize en la gloriosa etapa de Carlos Bianchi y el columnista y director del diario deportivo Olé está identificado con el Millonario.

“Leo no me quiere, es de River, pero qué va a ser. Les ganamos un montón de veces. No voy a discutir con Farinella porque él es periodista y yo soy jugador”, arrancó el ex delantero, que también jugó en Huracán. “Los otros días lo vi y está bastante gordito. Hay que jugar muy bien para saber de fútbol”, pinchó Barijho.

Tenso cruce entre el Barijho y Farinella/Recondo al aire.



Como siempre, el Chipi defendiendo a #Boca �������� pic.twitter.com/WEgXpSWsWf — Sector Bostero (@SectorBostero) 18 de enero de 2019

Farinella respondió hablando del triunfo de River sobre Boca en la Copa Libertadores: “En mi evaluación como periodista, sin saber jugar a la pelota como jugás vos, creí que había sido un gran mérito ganar la Copa Libertadores más importante de la historia“.

Barijho respondió: “Fue el segundo partido más importante de la historia de River porque el primero lo perdió con Belgrano“.

La discusión continuó. “Lamentablemente no se puede hablar a veces cuando el periodismo tiene mucho fanatismo. Hay que respetar las opiniones de los otros”, aseguró Barijho. “¿Sigue este muchacho al aire?”, ninguneó Farinella.