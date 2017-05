Una buena: Lautaro Martínez jugará el mundial

El delantero Lautaro Martínez, la gran figura del seleccionado Sub-20 de fútbol de la Argentina, recibió hoy el alta médica y jugará el Mundial de Corea del Sur que comenzará el sábado, tras comprobarse que únicamente sufrió un traumatismo de tráquea en el amistoso jugado en Vietnam el domingo último.



El delantero de Racing Club fue evaluado en el Presbyterian Medical Center, un centro médico de alta complejidad de la ciudad coreana de Jeonju, y los médicos lo autorizaron a reincorporarse a las prácticas junto al resto del plantel albiceleste tras comprobarse que no había sufrido fisura de tráquea en el amistoso ante Vietnam que Argentina ganó por 5-0 pero no disfrutó demasiado debido al mal momento que se vivió con el golpe del jugador en el cuello.



Martínez, nacido en Bahía Blanca hace 19 años, fue la figura de Argentina en el Sudamericano jugado en Ecuador (anotó 5 goles) entre enero y febrero pasado, y en Racing cada vez que tuvo una oportunidad rindió en gran nivel y fue importante con los 7 goles que aportó en el campeonato de Primera División.



El delantero bahiense recibió la buena noticia mientras sus compañeros llevaban adelante la práctica en la ciudad de Jeonju, ubicada a unos 200 kilómetros de la capital Seúl, bajo la atenta mirada del entrenador Claudio Ubeda con miras al debut en la XIX Copa del Mundo de la categoría.



El plantel argentino que entrenó en el Jeonju Sports Complex está integrado por los siguientes jugadores:



Arqueros: Franco Petroli (River Plate), Marcelo Miño (Rosario Central) y Manuel Roffo (Boca Juniors).



Defensores: Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Montiel (River Plate), Milton Valenzuela (Newell's Old Boys), Marcos Senesi (San Lorenzo), Lisandro Martínez (Newell's Old Boys) y Leonel Mosevich (Argentinos Juniors)



Mediocampistas: Santiago Ascacíbar (Estudiantes de La Plata), Exequiel Palacios (River Plate), Brian Mansilla (Racing Club), Santiago Colombatto (Cagliari, Italia), Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing Club) e Ignacio Méndez (Argentinos Juniors).



Delanteros: Ezequiel Ponce (Granada, España), Marcelo Torres (Boca) y Tomás Conechny (San Lorenzo), en una posición a la que se sumará Lautaro Martínez.



​​​​​​​Argentina integrará el Grupo A del certamen y debutará frente a Inglaterra el sábado a las 4.30 de nuestro país, luego jugará con Corea del Sur el martes 23 a las 8, y Guinea, el 26 a las 8, este último encuentro en la ciudad de Jeju.