Vecchio y su no llegada a Central: "Ruben era el único que no me quería"

Emiliano Vecchio reveló detalles de porqué no vino a Central en este mercado de pases.

Cuando parecía que todo estaba listo para que el ex hombre del fútbol de Qatar y actual jugador de Santos de Brasil venga a ser parte del equipo de Paolo Montero, algo extraño pasó que hizo caer la negociación.

En Zapping Sport por Radio 2, el propio Vecchio se mostró desorientado ya que "en todo momento me decían que ya estaba hecho, y de un día para el otro, me avisaron por mensajes que no iba".

"Siempre dije que lo económico no era problema. De hecho, yo ya estaba buscando departamento en la ciudad", aclara el jugador surgido de las inferiores del club de Arroyito entre 2002 y 2005.

Consultado por los periodistas Luis Ricossa y Alejo Mazzotti sobre los motivos de su no venida al canalla, el futbolista apuntó contra algunos miembros de la dirigencia pero también contra Marco Ruben: "Creo que hay gente de la comisión actual que por ahí ponen piedras en el camino", indicó, y luego habló directamente del goleador: "El técnico quería que vaya, los dirigentes también pero Marco Ruben fue el único que no me quería".

"Se que en algún momento me voy a cruzar con Ruben y vamos a charlar, a aclarar las cosas", continuó el jugador de 28 años, quien luego puso en duda la condición de ídolo del 9: "Central es más grande que cualquier jugador y dirigente. No porque conviertas 20 goles vas a ser un ídolo".