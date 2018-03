Vélez le dio vuelta un partido increíble al Pincha pero al final igualaron 3-3

Vélez Sarsfield, tras quedar dos goles en desventaja con un hombre menos, mostró orgullo y reacción para empatar finalmente con Estudiantes 3 a 3 en un emocionante partido que se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers por la 21° fecha de la Superliga.

La victoria se encaminaba hacia La Plata por los goles de Mariano Pavone y el colombiano Juan Ferney Otero a los 13 y 37 minutos del primer tiempo cuando el local jugaba con diez por la expulsión del peruano Luis Abram (36m.).

No obstante, Vélez dio vuelta la historia con tantos de Rodrigo Salinas (42m.PT), Mauro Zárate (16m.ST) y Matías Vargas (21m.ST) pero no pudo sostener la diferencia y Estudiantes alcanzó la definitiva igualdad con un cabezazo de Facundo Sánchez a los 33 minutos de la parte final.

Vélez, que ganó apenas dos partidos de los nueve que lleva la era de Gabriel Heinze, sumó un punto para su objetivo de mejorar el promedio. El equipo cosechó su tercera igualdad consecutiva y se ubica 20mo. en la tabla con 24 unidades.

La visita quedó noveno con 32 unidades, en zona clasificatoria para la Copa Sudamericana 2019, y ahora se concentrará en el plano internacional porque el jueves recibirá a Santos de Brasil por la tercera fecha del Grupo F de la Libertadores.

Estudiantes acertó en la estrategia para tomar ventaja en el marcador durante un primer tiempo en el que Vélez llevó el peso del partido.

El DT Lucas Bernardi entendió que su equipo debía cederle terreno y balón a su rival para dejar al desnudo a una defensa desacomodada y así fue que sucedió la rápida apertura del tanteador cuando no se había cumplido un cuarto de hora de juego.

Pavone, ex Vélez, recibió una larga habilitación, picó al vacío habilitado por un desprevenido Fabián Cubero, eliminó al arquero César Rigamonti en su desesperada salida y tocó al gol sin ninguna oposición, a centímetros del arco. Por respeto a su pasado, el "Tanque" no lo gritó.

Esa fue la primera evidencia de una tarde complicada para Vélez, que hizo un notable esfuerzo en la búsqueda del arco contrario con Mauro Zárate como abanderado.

A Estudiantes, beneficiado por el ingreso de un certero Juan Bautista Cascini por el lesionado Marco Borgnino, todo le salía con mayor fluidez.

Vélez repitió errores en el retroceso y lo pagó con la expulsión del defensor peruano Luis Abram, quien tomó de la cintura a Otero cuando marcha hacia un mano a mano con el arquero.

De esa falta llegó el 2-0 con un tiro libre rasante del colombiano para el que combo fuera doblemente negativo para Vélez, que sin embargo recibió la buena noticia del descuento antes del entretiempo.

El gol fue producto de una polémica acción de pelota detenida en la que Salinas, apareado por Jonathan Schunke, desvió la pelota con la mano sin que el árbitro Facundo Tello pudiera advertirlo.

Para el segundo tiempo, Heinze reordenó la defensa con el ingreso de Fausto Grillo y buscó mayor velocidad con el ingreso de Guido Mainero.

Estudiantes mantuvo su postura replegada y buscó la explotación de los espacios en cada réplica dejando latente la sensación del tercer gol.

Pero Vélez tenía escondida una reacción insospechada y en cinco minutos revirtió el placa e hizo delirar a una hinchada que contemplaba la tarde con una cuota de resignación.

A los 16, Zárate ejecutó corto un tiro de esquina, trasladó la pelota hasta cerca de la medialuna y, ya perfilado, sorprendió a Mariano Andújar con un derechazo al palo izquierdo. Enseguida, el "Monito" Vargas se aprovechó de una defensa confiada y puso el tercero con un remate seco dentro del área.

Vélez perdió después intensidad en ataque y Estudiantes empujó con vergüenza. De una pelota parada, que Sánchez peinó en el primer palo, el "Pincha" logró definitiva la igualdad que, por las incidencias del juego, le cayó mejor a los locales.



Síntesis

Vélez Sarsfield: César Rigamonti; Hernán De la Fuente, Fabián Cubero, Luis Abram y Francisco Ortega; Agustín Bouzat, Nicolás Domínguez y Santiago Cáseres; Matías Vargas; Mauro Zárate y Rodrigo Salinas. DT: Gabriel Heinze.

Estudiantes (La Plata): Mariano Andújar; Fernando Sánchez, Jonathan Schunke, Gastón Campi y Sebastián Dubarbier; Fernando Zuqui, Iván Gómez, Matías Ruiz Díaz y Marco Borgnino; Juan Otero y Mariano Pavone. DT: Lucas Bernardi.



Goles en el primer tiempo: 13m. Pavone (E); 37m. Otero (E) y 42m. Salinas (VS).

Gol en el segundo tiempo: 16m. Zárate (VS); 21m. Vargas (VS) y 33m. Sánchez (E).



Cambio en el primer tiempo: 8m. Juan Bautista Cascini por Borgnino (E). En el segundo tiempo, al comenzar, Guido Mainero por Bouzat y Fausto Grillo por De la Fuente (V) y Lucas Diarte por Zuqui (E); 17m. Gastón Díaz por Ortega (VS) y 23m. Juan Cejas por Ruiz Díaz (E).

Incidencia en el primer tiempo: 35m. expulsado Abram (VS).

Amonestados: Cubero y Vargas (VS). Zuqui, Schunke y Diarte (E).

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Jose Amalfitani.