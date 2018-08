Vidal ya es de Barcelona: "Messi es el mejor jugador de la historia"

Messi tiene compañerito nuevo. Es que FC Barcelona validó el estado físico del chileno Arturo Vidal, tras una exhaustiva revisión médica, y el jugador firmó en la mañana de este lunes su contrato para las próximas tres temporadas. "Messi es el mejor de la historia", tiró Arturo.



El trasandino estuvo acompañado en la firma por el vicepresidente azulgrana Jordi Mestre.



Después de rubricar el contrato, Vidal, que hoy lucía una fina cresta en la cabeza rapada, posó ante las dos camisetas del equipo y se dirigió a la platea para la presentación oficial.



Este vez las puertas del Camp Nou no se abrieron a los hinchas por seguridad y por las obras que se llevan a cabo. No obstante, algunos afortunados que estaban haciendo el tour turístico por el estadio, pudieron aplaudir al nuevo jugador.



"Jugar con Messi es lindo, es el mejor de la historia. Espero estar a la altura y ayudarlo en todos los desafíos. En este equipo están los mejores jugadores del mundo", dijo el ex Bayern Munich en la conferencia de prensa.