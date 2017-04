Video: Víctor Figueroa la rompe tocando y cantando

#Newells Estos 2 me hicieron el día.. Gran cantante @figueroa_negro . @Gatoformica10 es crack....con la pelota pic.twitter.com/iUodIDBrNu

Pero esta no es la primera vez que trasciende un video de Figueroa cantando. Durante la pretemporada de Newell's en Mar del Plata, Víctor y el Gato Formica fueron filmados en la habitación mientras hacían karaoke del tema “La bicicleta”, de Shakira y Carlos Vives.

Víctor Figueroa es un futbolista muy talentoso, que fue vital en el último título de Newell's y en la actualidad del equipo de Diego Osella aporta lo suyo cada vez que le toca entrar. Pero ese no es su único talento: trascendió un video en el que Víctor la rompe tocando la guitarra y cantando folklore.

