Zampedri, ilusionado con Ortigoza: "Ahora podremos ser más verticales"

Fernando Zampedri es una de las cartas de gol con las que contará Leonardo Fernández en este inicio de temporada. Y el Toro está ilusionado, no sólo con el presente del equipo, que viene de varias victorias seguidas, sino además con la llegada de Néstor Ortigoza al plantel.



"Con Ortigoza podemos llegar a tener más la pelota y ser más verticales hacia los delanteros. Nosotros no teníamos contando con tantas situaciones y quizás ahora podemos ser más profundos. Nos puede venir bien", se esperanzó el entrerriano.



Gremio de Brasil preguntó por sus servicios hace algunos días, pero el ex Atlético Tucumán decidió hacer oídos sordos y continuar en Arroyito: "La gente que me maneja me comentó esa situación, pero les dije que estaba muy cómodo en el club. Por eso planteé que mi idea era seguir acá".



"Es muy rápido y tengo mucho para dar todavía. Van cinco meses que estoy y me siento cómodo con mis compañeros. Mi familia lo está con la ciudad y la gente, por lo que desde un principio les dije que quería terminar el año en Central", añadió.



Finalmente, expresó: "Me tocó jugar mucho tiempo en el ascenso, en torneos como el Argentino A, y hoy estoy en un lugar privilegiado. Trato de defenderlo a mi manera y no me vuelvo loco por irme a otro lado. Estoy en un cub grande de primera división y quiero disfrutarlo, la estoy pasando bien".