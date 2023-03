El campo santafesino volvió a quejarse del “desamparo” y le apuntó fuerte a los gobiernos

En medio de una de las sequías más duras de la historia para el país, con una enorme superficie y una gran cantidad de productores agropecuarios que están padeciendo sus consecuencias (en muchos casos devastadoras), la Mesa de Enlace de Santa Fe envió un mensaje a la clase política, teniendo en cuenta la inacción o falta de respuestas “urgentes” que necesita el sector.

“A nivel nacional, el ministro de Economía anunció el 31/01/23, con mucha pompa, un paquete de medidas para la sequía herramientas limitadas previstas por una vetusta ley de emergencia agropecuaria de reducido alcance. Aun siendo pobres los anuncios, poco y nada se cumple hoy en día”, indicaron.

Al respecto, la dirigencia rural fue contundente. Si la AFIP no ha sido contemplativa con los productores, como así tampoco lo es el Banco de la Nación Argentina, a contramano del objeto fijado en su Carta Orgánica, no es por cuestiones burocráticas o técnicas, ni siquiera por incompetencia de los funcionarios. “Después de innumerables notas, reuniones y gestiones desplegadas por las entidades representativas de los productores, la actitud de sendos organismos refleja la de un gobierno nacional al cual no le interesa el campo, salvo para expoliarlo de sus recursos o para atacarlo”, acusaron desde las entidades.

Para los productores, “ignorar al campo u hostilizarlo es la consigna” porque no se comprende la prórroga en plena sequía de la Comunicación A 7600, que se implementó en septiembre del año pasado en momentos de la puesta en marcha del dólar soja, y por la cual se estableció una tasa de interés más elevada para aquellos productores que tienen almacenado más del 5% de soja y trigo, medida discriminatoria y extorsiva por cuya eliminación se solicitó intercesión al Ministro de Economía Sergio Massa, al Secretario de Agricultura Juan José Bahillo, y al Gobernador Omar Perotti, infructuosamente.

“Hostigar al campo y exprimirlo, porque no se concibe que se le apliquen derechos de exportación a los productores agrícolas que están cosechando migajas de lo invertido”, señalaron.

Fernández y Perotti, en la mira

Uno de los mayores disgustos del sector viene por la falta de empatía de la clase política. Si hasta el propio presidente de la Nación Alberto Fernández no ha nombrado a la sequía durante meses. “Recién se acordó de invocarla por estos días para excusarse ante el FMI por no cumplir con las metas convenidas”, remarcaron.

Al mismo tiempo, los productores santafesinos siguen esperando que el Gobernador Omar Perotti “nos represente, al menos en la crisis, exigiendo a la Nación lo que por mandato le compete, de manera ineludible, sin mezquindades ni especulaciones”.

Por lo expuesto, la conclusión es una: “el campo santafesino, que tanto aporta a la provincia y a la nación, pareciera que está librado a su suerte, desamparado, sin asistencia sustancial por parte de la provincia, ni económica ni operativa, lo cual desnuda problemas de gestión indisimulables”.