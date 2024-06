Miguel Del Sel, el ganadero: "la gente debe saber que la carne no está cara"

Durante años, Miguel Del Sel deleitó a los argentinos con su humor a lo largo y a lo ancho del país. Con "Dady" y el "Chino" conformó el famoso y recordado trío "Midachi" que lo catapultó a la fama y le permitió, entre otras cosas, incursionar en una de pasiones: el campo.

Todavía hoy recuerda cuando un primo suyo (Luis) le "llenó la cabeza" para que invierta sus ganancias en tierras productivas. "No compres un boliche ni nada por el estilo, comprá campo que no te lo va a robar nadie", rememora en una charla con Ecos365. Y, después de décadas, agradece haberle hecho caso: "no estoy arrepentido para nada porque mi inversión y mis ahorros están en el campo".

Ecos365 - ¿Por qué seguís apostando por la ganadería y el campo?

Del Sel - Algunos dicen que venda todo y compre departamentos, otros que compre bitcoin o me meta con criptomonedas. La verdad es que yo apuesto por el campo, las vacas están, tengo familias en el campo que cuidan y yo confío, doy trabajo. En esta actividad estamos invirtiendo constamentemente. El campo da vida y gastos todos los días. Cuando compras lo hace caro, cuando vendes lo haces barato. Es mi otro escenario.

Ecos365 - ¿Y cómo es producir a cielo abierto?

Del Sel - La gente de campo siempre está haciendo un esfuerzo. En mi caso no estoy arrepentido para nada, hago Brangus, Braford y tengo algunos búfalos en la zona de Cacique Ariacaiquín (Dpto San Javier). En este negocio a cielo abierto, el clima es muy importante y siempre hay problemas, pero apostar a producir es lo que elegimos.

Ecos365 - ¿Y qué te provoca escuchar que "la carne está cara"?

Del Sel - La carne no está cara, para nada. La gente tiene que saber lo que vale un kilo de carne en Europa o el mundo. Producir un animal a campo me lleva dos años hasta que vendo el ternero o tres años y medio para vender el gordo. Todo eso conlleva un proceso de alimentación, de vacuna, de arreglos de máquinas, alambres, el animal rompe todo, los corrales, muchísimos gastos. Yo no puedo concebir que una botellita de agua cueste igual que un litro de nafta o que una pizza cueste el doble que un kilo de carne.

Ecos365 - Si una persona tiene ganas de ingresar a la actividad, ¿qué le decís?

Del Sel - Que se meta y apueste. Se gana y se pierde como en cualquier otro trabajo. Hay que ser inteligentes. Todos los años compro dos o tres toros para ir cambiando la sangre y mejorando la raza, pero tampoco salgo a comprar el gran toro de millones de pesos. En mi caso ya aprendí qué animal rústico me puede convenir. Apostar por el campo es totalmente recomendable y, además, generas trabajo.