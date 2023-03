Recibidores de granos llevan a cabo un paro en todos los acopios y cooperativas del país

A partir de las 0.00 horas de este jueves, loas recibidores de granos realizan una medida de fuerza por tiempo indeterminado en todos los Acopios y Cooperativas del país.

"Tres meses y 15 reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación con dilaciones y ausencia de voluntad a nuestros justos reclamos por parte de la patronal Federación de Acopiadores y CONINAGRO hacen que digamos basta", indicaron en un comunicado desde URGARA, el gremio que agrupa a los trabajadores.

Según la entidad, en su momento solicitaron la revisión "oportunamente pautada" de la paritaria del sector, a fin de subsanar el grave deterioro que los salarios de los representados ante la continua y grave espiral inflacionaria que los ha destruido.

“El ofrecimiento empresario pretende una mínima recomposición escalonada sobre la base de salarios fijados hace casi un año atrás y que equivale a 4 bolsas de maíz ofendiendo la dignidad de sus trabajadores y sus menguados ingresos”, fustigaron.

La disconformidad también viene porque "se niegan a fijar con pautas serias el Bono Extraordinario Anual que tendríamos que haber percibido en el mes de diciembre de 2022 ofreciendo sumas en cuotas a partir del mes de abril totalmente irrisorias y sin fundamento".

Por último, indicaron: "no tienen excusas, no pedimos nada que no nos corresponda. Basta de ajustar a los trabajadores".