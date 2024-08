Una hipótesis que suena en el campo y ahora se confirma: "la soja es peronista"

Todos las campañas el campo debe lidiar con un "cisne negro" que modifica totalmente el panorama y, prácticamente siempre, provoca un cimbronazo productivo y económico. Y el ciclo 2024/25 no será la excepción. Después del desastre generado por la Chicharrita del maíz, el sector ahora tiene que afrontar un contexto de precios bajísimos para los granos. Verdaderamente los valores están por el piso y la soja no escapa a esa realidad. De hecho, en la semana el poroto tocó mínimos de los últimos 18 años. Una locura para los tiempos que corren.

En el campo hay una máxima: "la soja es peronista". Más allá de la ironía, el dicho no es casual. En Argentina, el famoso "boom de la soja" comenzó en 2007 y a partir de ahí el cultivo "copó" el sistema productivo, pero también comenzó a ser bien vista por la política a partir de los precios que alcanzó en determinados momentos. De hecho, las retenciones y el intento fallido de "la 125", por suerte para la producción, tampoco han sido casuales. La cadena sojera generó, y sigue generando, la mayor cantidad de divisas que ingresan al país y las arcas oficiales lo saben.

¿Qué pasó en cada Gobierno?

Informes y trabajos de ese entonces, dieron cuenta que el promedio del precio de la soja fue de u$s 425 en la primera administración de Cristina Kirchner (2007-2011), con un pico de u$s 609 en julio de 2008, mes en que terminó el conflicto con el campo por la Resolución 125 con el recordado voto "No Positivo" del por entonces vicepresidente, Julio Cobos.

En el segundo período de CFK (2011-2015) el promedio del valor del comodity fue de u$s 465. Sin embargo, en septiembre de 2012 la soja tocó un precio pocas veces visto: u$s 651 la tonelada.

En el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) la cotización cayó considerablemente y el promedio en esos cuatro años fue de u$s 348 y durante gran parte de su mandato no superó los u$s 400. El "pico" durante su administración se ubicó en u$s 432 en junio de 2016.

En la gestión de Alberto Fernández, el valor de la oleaginosa volvió a repuntar. En promedio estuvo por encima de los u$s 400 y llegó a tocar los u$s 612 en mayo de 2021. En 2022 el precio de la soja tuvo un rally alcista en el mercado internacional que provocó un aumento del 20% por la sequía que sufría en ese entonces Sudamérica.

Para avalar y confirmar la teoría de la "bandera partidaria" que tiene la soja, basta con analizar los ocho meses del Gobierno de Javier Milei. Durante la última llegó a alcanzar mínimos nominales desde septiembre del 2020 siendo que, en dólares constantes, el poder de compra de una tonelada de soja en Chicago no había sido tan bajo desde octubre del 2006. Así, el precio actual no supera los u$s 360.

¿Qué está sucediendo? Hay varios factores, pero el rol de China como principal comprador mundial del poroto y los volúmenes que se proyectan para la campaña global 2024/25, están impactando con fuerza.

De esta manera, parece cumplirse una vez más la sensación de que la soja siempre acompaña más a los ciclos de Gobierno del peronismo que a los de otros. A Milei le quedan más de tres años de mandato y queda claro una cosa: no sólo las fuerzas del cielo deberán acompañarlo, la soja también.