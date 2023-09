Resumen Cripto: Fallos van, fallos vienen

¡Bienvenidos a una nueva entrega del resumen cripto de Ecos365!

En esta ocasión, exploraremos un acontecimiento clave en el mundo de las criptomonedas: el fallo a favor de Grayscale en una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) relacionada con su solicitud para un ETF de Bitcoin. Análisis detallado de los eventos recientes y su impacto en el mercado de criptomonedas.

La Decisión Judicial y su Impacto

El reciente fallo del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos a favor de Grayscale ha desencadenado una serie de debates y reflexiones en el mundo de las criptomonedas. La jueza a cargo del caso, Neomi Rao, señaló que la SEC no proporcionó una explicación suficiente para denegar la solicitud de Grayscale. Si bien esto representa una derrota para la SEC, no se considera una victoria definitiva para la empresa, ya que el fallo no garantiza la aprobación de su ETF de Bitcoin.

Esta decisión ha dejado en evidencia una situación peculiar en la que se encuentra la SEC. Hasta ahora, la comisión había rechazado todas las solicitudes para establecer ETFs de criptomonedas en Estados Unidos. Sin embargo, varias empresas, incluyendo BlackRock, ARK Invest, Bitwise Asset Management, VanEck, WisdomTree, Invesco, Galaxy Digital, Fidelity y Valkyrie, han presentado solicitudes similares que aún están bajo revisión.

El plazo para la primera respuesta de la SEC a estas solicitudes está próximo a vencer, pero la comisión ha decidido posponer la decisión sobre seis de ellas hasta octubre. Jay Clayton, expresidente de la comisión, ha afirmado que la aprobación de estas solicitudes es inevitable, lo que sugiere un posible cambio de rumbo en la regulación de criptomonedas en Estados Unidos.

Impacto en el Precio de Bitcoin

El impacto de esta noticia en el precio de Bitcoin fue evidente. Tras el fallo a favor de Grayscale, el precio de la criptomoneda líder se disparó, lo que muchos atribuyeron a un respaldo indirecto hacia instrumentos de inversión vinculados a Bitcoin. Este evento ha generado discusiones sobre la oportunidad que Estados Unidos tiene para permitir a los inversores ingresar al mundo de las criptomonedas y reducir la brecha que lo separa de otras naciones, como China a través de Hong Kong, que ya han adoptado una postura más amigable hacia las criptomonedas.

El Futuro de la Regulación

En este momento, el futuro de la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos está lleno de incertidumbre. No está claro si la SEC apelará la decisión judicial, ni si Grayscale presentará nuevamente su solicitud. Todas estas cuestiones permanecen sin resolver y se encuentran en una fase de espera.

La SEC y Binance: Un Frente Abierto

Además de la disputa con Grayscale, la SEC tiene varios frentes abiertos en su lucha contra empresas cripto. Se ha revelado que la comisión solicitó documentos confidenciales en su caso contra Binance, Binance.US y su CEO, Changpeng Zhao. Las acusaciones se centran en presuntas ofertas de valores no registrados a usuarios estadounidenses y la falta de registro como exchange.

Las especulaciones sugieren que la SEC podría estar colaborando con el Departamento de Justicia en una investigación relacionada con el blanqueo de dinero y violaciones de normas económicas que afectan a entidades rusas. La cooperación de Binance en esta investigación podría ser una estrategia para evitar exponer pruebas potencialmente incriminatorias o acusaciones penales.

Eventos Destacados en el Ecosistema Cripto

Ahora que hemos cubierto los eventos más recientes en el mundo de las criptomonedas en Estados Unidos, es importante destacar algunos sucesos relevantes en el ecosistema global:

Mercado Pago Chile y USDC: Los usuarios de Mercado Pago en Chile podrán utilizar la stablecoin USDC, lo que facilitará las transacciones con criptomonedas en la región.

Criptominera Stronghold: Stronghold, una criptominera, ha presentado un proyecto para generar el 15% de su energía a partir de la combinación de neumáticos triturados y combustible. Esto representa un enfoque innovador en la minería de criptomonedas y su impacto ambiental.

X de Elon Musk: Los reguladores de Rhode Island han autorizado a X, una empresa relacionada con Elon Musk (aunque no se especifica cuál), para operar como transmisor de divisas. Esto sugiere una mayor incursión de Musk en el ámbito de los servicios financieros.

Binance y Send Cash: Binance ha lanzado Send Cash, una solución que permitirá a los usuarios de América Latina transferir dinero desde el exchange hacia cuentas bancarias. Además, la empresa ha anunciado gradualmente su retirada de soporte a su stablecoin BUSD, alentando a los usuarios a convertir sus activos.

Robinhood y Sam Bankman-Fried: Robinhood ha adquirido las propias acciones de la empresa que estaban en poder del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Este movimiento ha revelado que Robinhood es uno de los principales tenedores de ether, con una cantidad equivalente a casi USD 2.500 millones.

Desarrollos Regulatorios en Diferentes Países

A nivel internacional, varios países han tomado medidas importantes en relación con la regulación de las criptomonedas:

Brasil y la CBDC Drex: La CBDC Drex está siendo probada y se espera que mejore la eficiencia operativa y reduzca las maniobras fraudulentas, según expertos.

Hong Kong y la Web3: El secretario de Finanzas de Hong Kong, Paul Chan Mo-po, ha destacado la importancia de la tecnología blockchain y la Web3 en el próximo crecimiento digital global.

Estados Unidos y la Regulación de Stablecoins: La comisión de Servicios Financieros del Congreso ha acusado al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de obstaculizar los esfuerzos legislativos para regular las stablecoins. Este es un tema que continuará siendo objeto de debate en el país.

Reino Unido y la Regla de Viaje: Las autoridades han comenzado a aplicar la "regla de viaje", que requiere que las empresas proveedoras de servicios de activos virtuales compartan información de clientes