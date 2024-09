El Gobierno asegura pago de deuda con compra anticipada de dólares en medio de escasez de reservas

La compra anticipada de divisas por parte del Gobierno argentino, destinada a garantizar el pago de intereses de deuda externa que vencerán en enero de 2025, ofrece una clara señal a los acreedores internacionales. Esta operación, busca generar confianza en un contexto de reservas netas negativas y desafíos financieros. La administración de Javier Milei parece decidida a priorizar el cumplimiento de sus compromisos con los bonistas, mientras enfrenta tensiones económicas que generan incertidumbre tanto en el ámbito local como en los mercados internacionales.

El Tesoro adquirió u$s1.528 millones al Banco Central (BCRA) con el fin de asegurar el cumplimiento del próximo pago de intereses. Este movimiento, que había sido anticipado dos meses atrás, se materializó en medio de un escenario donde las expectativas sobre el rumbo económico del país eran inciertas. Los detalles de la transacción se conocieron tras la publicación de los registros oficiales, confirmándose que el monto estaba destinado a cubrir las obligaciones de deuda de enero de 2025.

El contexto en el que se llevó a cabo esta operación es clave para entender su relevancia. Desde la implementación de la fase 2 del programa económico, las críticas sobre la falta de una estrategia clara para resolver las restricciones cambiarias han generado desconfianza. Ante esto, el equipo económico decidió actuar con antelación, buscando apaciguar las inquietudes de los acreedores y mejorar las condiciones del mercado financiero local e internacional. La falta de divisas en las reservas del BCRA, que actualmente muestran un saldo negativo superior a los u$s5.000 millones según estimaciones privadas, es uno de los factores que más presiona al Gobierno en este sentido.

Este tipo de gestos, si bien no resuelven de fondo los problemas estructurales que enfrenta la economía argentina, son interpretados como señales de responsabilidad y compromiso por parte de los inversores. La compra de divisas con tanta antelación evidencia la preocupación del Gobierno por reducir la volatilidad en los mercados de deuda y mejorar el precio de los bonos soberanos. Si estos activos logran repuntar en los próximos meses, podría contribuir a una baja en el riesgo país, que es monitoreado constantemente por los inversores. Este indicador, elaborado por JP Morgan, sigue siendo un obstáculo significativo para que Argentina acceda a financiamiento internacional a tasas competitivas.

A pesar de la intención de generar confianza, la administración sabe que no todo depende de la previsibilidad en los pagos de deuda. La magnitud del desafío es considerable, dado que las reservas netas no alcanzan para cubrir otros compromisos inmediatos. Luis Caputo aseguró que se encuentran negociando líneas de crédito tipo "repo" que permitirían cubrir tanto los pagos de enero como los de julio de 2025. Sin embargo, el mercado sigue atento a los próximos pasos del Tesoro, particularmente en lo que respecta al envío de los u$s1.528 millones al Bank of New York, tal como había sido prometido anteriormente por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

La política de comprar divisas para pagar intereses de deuda meses antes del vencimiento responde a una estrategia de estabilización de expectativas. El gobierno busca transmitir que, a pesar de las dificultades, honrará sus compromisos financieros. Esta previsibilidad, en teoría, debería contribuir a mejorar el acceso a los mercados de crédito a futuro. No obstante, las dificultades para refinanciar capital en los mercados internacionales, debido al elevado riesgo país, siguen siendo una barrera. El enfoque, entonces, está en no depender exclusivamente de los mercados internacionales y asegurar fuentes alternativas de financiamiento, como los acuerdos tipo repo mencionados por Caputo.

El superávit primario previsto para 2025 juega un papel fundamental en este esquema. El presidente Milei ha sido enfático en afirmar que esta será una "regla inquebrantable" en el diseño del próximo presupuesto. Esto implica que, en caso de ser necesario, se priorizarán los pagos de deuda sobre otras áreas de gasto público, generando inevitablemente tensiones dentro de la propia administración y el Congreso. Este tipo de medidas, si bien puede fortalecer la relación con los bonistas, también tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para financiar políticas sociales, infraestructura y otros gastos críticos. Los próximos meses serán cruciales para evaluar si esta estrategia logra reducir el riesgo país y mejorar las condiciones para el refinanciamiento de deuda en 2025 y más allá.

A nivel local, las empresas argentinas también miran con preocupación el escenario macroeconómico. La falta de acceso a divisas y la alta inflación generan incertidumbre en la planificación financiera de las pequeñas y medianas empresas. En este contexto, las decisiones que tome el Gobierno respecto a su política de deuda no solo afectan a los inversores externos, sino que tienen un impacto directo en el costo del crédito y en la estabilidad general del sistema financiero.

Las empresas que dependen del financiamiento en dólares, especialmente en sectores como el comercio exterior y la energía, están particularmente atentas a las fluctuaciones del tipo de cambio y las reservas del Banco Central. Las dificultades para acceder a divisas impactan en la capacidad de importación de insumos críticos y, a su vez, en la capacidad de producción. Esto genera una situación de incertidumbre en cadena, donde cada decisión económica del Gobierno tiene consecuencias amplias.