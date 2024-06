Plazo fijo: ¿el Banco Central volverá a bajar la tasa si cae la inflación?

En un escenario donde la inflación de mayo se ubicaría en torno al 5%, según las estimaciones de consultoras privadas, con lo cual mostraría una desaceleración respecto al 8% de abril, pero hay más volatilidad del dólar blue y de las divisas financieras, por lo que prevalecen las dudas en el mercado acerca de si el Banco Central volverá a bajar la tasa de política monetaria en el corto plazo.

Sucede que los dólares paralelos evidenciaron recientemente una escalada que llevó al blue a tocar un pico de $1.300 y el CCL amagó con coquetear ese valor. Y los analistas consideraron que una de las principales causas de esa disparada fue la última baja de tasas.

La entidad monetaria bajó la tasa el 14 de mayo cuando la recortó 10 puntos porcentuales y la ubicó en el 40% nominal anual (TNA) que equivale a 3,3% de Tasa Efectiva Mensual (TEM). Fue la sexta baja desde la asunción de Milei. Y tras esa medida, los bancos redujeron la rentabilidad de los plazos fijos tradicionales, que se mantienen actualmente en un rango de entre 28% y 34% de TNA, según la entidad, es decir, un rendimiento de entre 2,3% y 2,6 % mensual.

El BCRA avanzó rápidamente con la política de recorte de la tasa monetaria, que es la que rige para los pases de los bancos porque busca licuar su stock de pasivos remunerados, y a sanear así balance, que es uno de los cuatro requisitos que el ministro de Economía Luis Caputo mencionó para poder abrir el cepo. A la vez, esa baja de tasas, junto a otras medidas adoptadas por el Banco Central, busca fomentar la participación en las licitaciones de deuda del Tesoro. Con ese fin, también el Tesoro en las dos últimas subastas ofreció LECAPs de corto plazo con una tasa mínima mensual de 4,2%, superior al rendimiento de 3,3% mensual que obtienen los bancos por los pases.

Tasa de interés: ¿el Banco Central volverá a bajarla si cae la inflación?

Los analistas señalan que el ritmo de recorte de la tasa lo vino imponiendo la baja de la inflación. Pero ahora creen que también hay que evitar riesgos de tensión con los dólares alternativos.

En ese sentido, Nery Persichini, estratega jefe de GMA Capital prevé que "podríamos ver un respiro en el sendero de bajas de tasas de política monetaria, especialmente después de la reacción que observamos del tipo de cambio financiero".Y consideró que "el mercado parecería haberle puesto un límite al exitoso experimento de prueba y error que implicó podar la tasas desde 133% a 40% en 6 meses sin tensiones cambiarias".

Además, el experto sostuvo frente a Iprofesional, que "el dato de inflación de mayo, que podría estar en torno a 5% mensual por la suspensión de corrección de tarifas y el retroceso en prepagas, sería una ‘gaviota que no haría verano'", pero afirmó que "la reacción más importante, al alza o a la baja, para reflejar los cambios de las expectativas y los flujo deberíamos encontrarlos en las tasas cortas de Lecap"

En sintonía, Juan Truffa, director de Outlier, cree el BCRA va a dejar la tasa "quieta por el momento". Y opinó: "Todavía no hay espacio como para seguir bajando la tasa. Quizás puede llegar a esperar una licitación más del calendario que impuso cada 15 días -la próxima es el 12 de junio- de manera de poder estar tranquilos con que no haya nuevamente movimientos en los dólares financieros como pasó en la otra licitación en donde a partir de una baja de tasas y mucho movimiento a partir de liquidez bancaria terminó generando una suba en los dólares"

Según su visión, "pasada esa segunda licitación, ya vamos a estar más encima del dato de inflación de mayo -el INDEC lo difundirá el 13 de junio- con lo cual en función de cómo venga el número quizás ahí recién vean de bajar la tasa". Y acotó que "si da debajo de 5% no veo razones por las cuales no quieran avanzar en una reducción (de la tasa) sobre todo porque el levantamiento del cepo parecería estar un poco lejano todavía".

El economista Federico Glustein concordó que "para mediado de junio, cuando venzan las LECAPs (cortas que se colocaron en la última licitación de deuda del Tesoro) y se haya anunciado la inflación de mayo, es probable que pueda haber algún cambio con la tasa", aunque él cree que "no sería conveniente para evitar recalentar el escenario cambiario".

Para Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, el Banco Central "no debería bajar la tasa porque todavía falta para que la inflación esté en niveles lógicos". Además, previno que si hay otra reducción también "la tasa del plazo fijo va a bajar y corren el riesgo de más suba de dólares". Sin embargo, el economista estimó que "en algún momento de junio la van a bajar si les da bien inflación", y enfatizó: "esperaría que no se vayan de mambo y que no la bajen más de 5 puntos".