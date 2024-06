5 inspiradores libros sobre negocios para emprendedores

Estos libros sobre negocios están llenos de historias de éxito y consejos de los capos del mundo empresarial.

¿Qué hace falta para tener éxito? Nuestra selección de libros sobre negocios te lo mostrará. Si sos empresario y estás leyendo esto, sabrás (o aprenderás) que el idealismo no tiene cabida en el negocio. Al contrario, tenés que aprender constantemente y, lo que es más importante, desaprender.

Pero, ¿cómo hacerlo? Leyendo algunos libros sobre negocios —biografías y memorias— de algunos magnates, titanes de la tecnología y pesos pesados de los medios de comunicación. A través de sus historias de éxito, muchas de ellas llenas de desafíos, estos líderes del sector comparten algunas ideas sobre qué hacer, qué no hacer y qué se necesita para manejar un negocio próspero.

Nunca Pares, de Phil Knight

En 1962, Phil Knight le pidió prestados 50 dólares a su viejo. ¿Su objetivo? Emprender un negocio de importación-exportación de calzado deportivo de bajo costo y alta calidad de Japón. Comenzó su carrera vendiendo el calzado en el baúl de su Plymouth Valiant verde lima y, al final del primer año, ganó 8,000 dólares en efectivo. Esa misma visión lo llevó a fundar y ser CEO de una empresa multimillonaria: Nike.

"La vida es crecimiento. Los negocios también. El éxito se trata de mantenernos en movimiento, de seguir persiguiendo esa visión, sin importar cuán inalcanzable parezca". Phil Knight

"Nunca Pares" rebosa de anécdotas interesantes y humildes: visitar Kobe y descubrir los tenis Onitsuka Tiger, obtener de alguna manera los derechos de distribución en el oeste de Estados Unidos, conseguir como socio al entrenador y mentor Bill Bowerman, contratar a un equipo de inadaptados bienintencionados, experimentar con tenis hechos de piel de pescado... y la lista sigue. Es una lectura inspiradora sobre cómo una idea sencilla, una serie de objetivos compartidos y una cantidad insana de agallas pueden llevarte a dirigir una empresa multinacional.

Un párrafo destacado del libro es cuando Knight describe la importancia de la pasión y el compromiso: "La vida es crecimiento. Los negocios también. El éxito se trata de mantenernos en movimiento, de seguir persiguiendo esa visión, sin importar cuán inalcanzable parezca".

Lo difícil de las cosas difíciles: Construir un negocio cuando no hay respuestas fáciles, de Ben Horowitz

Ben Horowitz, uno de los principales empresarios de Silicon Valley, sabe cómo ser realista. Como cofundador de Andreessen Horowitz, conoce bien los numerosos retos que se interponen en el camino de dirigir una empresa de éxito. En este libro, cita su propia experiencia, que abarca décadas de fundar, dirigir, comprar, vender, gestionar e invertir en empresas tecnológicas para ofrecer perlas de sabiduría sobre cómo hacer todo esto bien.

A Horowitz no le interesa pintar un panorama color de rosa del mundo de las startups. “Lo único que te prepara para dirigir una empresa es dirigir una empresa”, escribe el autor. Es una gran lectura, sobre todo para jóvenes emprendedores en ciernes.

Una lección valiosa que Horowitz comparte es que no hay atajos para el éxito. Destaca cómo los momentos más difíciles son los que más enseñan y cómo es crucial tener un equipo fuerte y leal para superar las adversidades.

Perdiendo la virginidad: cómo he sobrevivido, me he divertido y he ganado plata haciendo negocios a mi manera, de Richard Branson

¿Podés creer que este libro se publicó en 1998? Confiá en Richard Branson para mantener las cosas atemporales. Tanto si sos empresario como si no, te interesará conocer la historia de éxito de este magnate. Después de todo, en un lapso de poco más de 25 años, surgió con una serie de empresas en auge: Virgin Atlantic Airways, Virgin Records y V2, Virgin Cola, Virgin Megastores, por nombrar solo algunas.

¿Por qué Virgin? Bueno, cuando Branson empezó, era “virgen en los negocios”. Así que, en su clásico estilo despreocupado, siguió adelante con el apodo. También habla de cómo muchos de sus negocios de éxito habían empezado frente a una competencia que llevaba mucho tiempo en el mercado. El libro de Richard Branson es una crónica sincera, y a veces escandalosa, de su carrera empresarial.

Branson explica en el libro su filosofía de tomar riesgos calculados: "Si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no estás seguro de poder hacerlo, di que sí y aprende cómo hacerlo más tarde".

Entregando felicidad, de Tony Hsieh

En "Entregando felicidad", el CEO de Zappos, el difunto Tony Hsieh, habla de cómo construyó un negocio minorista de 1,000 millones de dólares, y de cómo gran parte de ello lo hizo teniendo en mente la satisfacción del cliente y el bienestar de los empleados. Como sugiere el nombre del libro, la necesidad de mantener contentos tanto a los clientes como a los empleados constituía el núcleo de la filosofía empresarial de Hsieh, que lo llevó a dirigir una empresa tan próspera. La esencia del libro se resume en la descripción escrita por Hsieh, parte de la cual rezaba: “Querés encontrar inspiración y felicidad en el trabajo y en la vida. Te has quedado sin leña para la chimenea. Este libro es un excelente encendedor”.

Una lección interesante que Hsieh nos comparte es la importancia de crear una cultura empresarial sólida. Sostiene que el verdadero éxito no solo se mide en términos financieros, sino también en la felicidad y el bienestar de todos los que forman parte de la empresa.

Dream with your eyes open: An Entrepreneurial Journey, de Ronnie Screwvala

En "Dream with Your Eyes Open: An Entrepreneurial Journey", el magnate de los medios de comunicación Ronnie Screwvala enumera las claves para dirigir empresas de éxito (y otras no tanto). Este libro es especialmente recomendable para quienes se han lanzado a la pileta empresarial y han dejado atrás los trabajos asalariados convencionales (y discutiblemente) estables.

Si querés aprender a dirigir, ampliar y valorar tu empresa, revisá estas páginas en busca de inspiración. Este libro trata, como dice Screwvalla, de “se puede hacer” y no de “yo lo hice”. En esencia, las memorias siguen la búsqueda incesante de los primeros días de un “chico de Grant Road” (como lo llama el propio autor), y están escritas en un tono de charla fácil con resúmenes de viñetas al final de cada capítulo.

Una lección interesante que comparte Screwvala es la importancia de ser resiliente y adaptarse a los cambios. Cuenta cómo en sus inicios tuvo que reinventar su modelo de negocio varias veces antes de encontrar el camino correcto.