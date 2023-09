5G: Telecom, Movistar y Claro denuncian que es "imposible" participar de la licitación

Las tres empresas que prestan servicios de comunicación móvil en la Argentina calificaron de "imposible" el despliegue de la tecnología 5G en las condiciones exigidas en el pliego.

31 agosto de 2023

Las tres empresas que prestan servicios de comunicación móvil en la Argentina calificaron de "imposible" el despliegue de la tecnología 5G en las condiciones exigidas en el pliego, como la implementación de planes para grupos sociales vulnerables y entidades sin fines de lucro, entre otros cuestionamientos.



"Reiteramos la necesidad de revisar las condiciones, dado que en este escenario es imposible el despliegue de 5G y será, en consecuencia, difícil la presentación al Concurso por parte de las Operadoras Móviles", difundieron a última hora las empresas Telecom, Movistar y Claro.



El lunes, el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó el concurso de licitación de las frecuencias de espectro radioeléctrico de esta nueva tecnología que es la primera en permitir una latencia inferior al milisegundo, lo que la convierte en una plataforma para la industria 4.0, las ciudades inteligentes, la cirugía remota y la autoconducción, entre otras.

Las empresas cuestionan que en el concurso "se imponen planes y regulaciones de precios, en un claro remedo del DNU 690/2020, cuyos efectos fueron negativos, distorsivos y recesivos para el país".

El Enacom dispuso en la norma que cuando las empresas lleguen a tener más del 50% de clientes con servicios 5G tendrán que implementar planes especiales para personas que "no tengan ingresos mayores a 2 Salarios Mínimo Vital y Móvil", y también para "las personas jurídicas que no persigan fines de lucro en forma directa ni desarrollen actividades comerciales de modo indirecto, ni cobren cuota asociativa por los servicios sociales o comunitarios que prestan".



El DNU 690 es el decreto que definió a los servicios móviles y fijos de comunicaciones como servicio público y esencial, y fue judicializado por las empresas para evitar la regulación de sus precios.



El viernes pasado la empresa Telecom comunicó a la Comisión Nacional de Valores la "nueva prórroga de la vigencia de la medida cautelar", que la ampara de ajustarse a los términos del DNU 690.



Las tres principales operadoras móviles también señalaron que "el precio asignado a cada uno de los Bloques de 100Mhz de la banda de 3.5Ghz es muy elevado respecto de la situación macroeconómica del país, de nuestros clientes y del sector".



"A título de referencia, el precio base fijado por Enacom supera en un 300% al de igual banda establecido por Brasil, que tiene una situación económica completamente distinta y es uno de los mejores ejemplos de subasta de espectro 5G en la región", indicaron.



Al respecto, el coordinador General de Asuntos Técnicos del Enacom, Diego Leiva, indicó que "Brasil no tiene el despliegue de 4G que tiene Argentina", y destacó que en la subasta de 5G brasileña hay un objetivo de "sumar clientes", mientras que en la Argentina el mercado está en una situación de amesetamiento tal que los objetivos de las empresas son para sumar servicios y no nuevos usuarios.