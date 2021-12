Avances para que se pueda exportar hasta el 25% de la producción de carne

La Provincia planteó a Gobierno nacional avanzar con el armado de un esquema de exportación de carne administrado fijando un tope del 25% del total de lo producido. En el caso de Santa Fe, se pretenden alcanzar las 750 mil toneladas destinadas al exterior.

“En Santa Fe se producen 3 millones de toneladas de carne al año, y un 25% implica 750 mil toneladas”, comenzó diciendo el ministro de Producción provincial, Daniel Costamagna cuyo pedido está siendo analizado, y agregó: “Exportar más que eso implicaría resentir la producción y ya se han perdido dos millones de cabezas de ganado en los últimos dos años”.

Consultado por Ecos365 en el marco de Agroactiva, el ministro reveló que mantuvo una reunión con el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, y con funcionarios del área de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y Santiago del Estero, donde se analizó el tema. Resaltó que la propuesta no tiene que ver con impedir las exportaciones sino habilitar un número que permita sostener el crecimiento del rodeo.

“La gran pérdida de cabezas tuvo en parte que ver con la exportación de muchas vacas a China pero también con que hace 20 años que no subimos la producción”, analizó Costamagna y planteó subir del 60% al 70% el nivel de destete para sumar un millón de toneladas más en todo el país. “Si nosotros hoy abriéramos por completo el mercado a la exportación, no habría forma de atenderlo porque no hay vacas, de hecho está habiendo retención”, graficó.

El funcionario provincial rescató que la actitud del Gobierno nacional en la materia parece ser otra desde la llegada de Domínguez al área, y valoró la conformación del Consejo Federal Agropecuario como un ámbito consultivo para consensuar políticas comunes y financiamiento. “Hay algunas cuestiones de tonelaje de exportación que Santa Fe pedirá más por la matriz productiva de la provincia, pero las bases del acuerdo están”, aclaró.

“Queremos tener la máxima cantidad de tonelaje para que las empresas trabajen a full, incrementando la producción. Si logramos previsibilidad y consenso, lo vamos a conseguir”, concluyó.