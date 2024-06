Álvarez Agis: “Milei encuentra en el RIGI una diagonal al cepo”

Enviado especial._ El economista Emmanuel Álvarez Agis explicó cómo el presidente Javier Milei encontró una vía para sortear las restricciones del cepo cambiario mediante el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Según Agis, esta etapa del gobierno representa "un modelo de transición" con el que el gobierno busca estabilizar la economía argentina para al final del camino atraer inversiones extranjeras.

El ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, explicó que el presidente Javier Milei "encontró una diagonal" al cepo. "La diagonal es el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones). ¿Por qué? Porque lo pondría en estos términos. Por ahora, en esta situación económica, el presidente solo le puede ofrecer un país libertario al primero que, lo voy a decir en francés, se anime a poner guita", graficó el economista de la consultora PxQ en el marco de convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) 2004 frente a un multitudinaria platea de empresarios del sector en La Rural de Palermo.

"O sea, los que estamos atrapados, ajo y agua. Ahora, si alguien se anima a poner un dólar nuevo, el presidente le dice, ok, con ese dólar nuevo no tenés cepo, con ese dólar nuevo tenés una estructura tributaria parecida, a la región, o incluso más barata", explicó.

"Con ese régimen nuevo vas a poder girar dividendos, a partir del tercer año no te voy a cobrar retenciones si exportás, vas a poder tener un balance que lo llevas en dólares. Obviamente el inversor que está afuera dice, esta gente no es muy de confianza. O sea que me pueden ofrecer esto, después cambio de gobierno y me lo cambio. Esa falta de confianza que generó Argentina por vulnerar contratos en la historia un montón de veces", dijo Alvarez Agis.

"Hay mucha gente que cree que la idea de país que está atrás del RIGI es un país donde solo va a funcionar la minería, Vaca Muerta, el sector agropecuario y el sector energético. Y mucha gente dice que no alcanza con eso porque obviamente son sectores que tienen dos problemas. Un contenido importado muy alto y una generación de empleo muy baja. Pocos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Mi impresión es que el gobierno no es tan tonto para no entender eso. Mi impresión es que hay algo que no está diciendo, pero que es la apuesta, que tiene que ver con que el RIGI tiene un objetivo microeconómico", evaluó el economista.

"La idea del RIGI económicamente es que potencia a otros sectores. Y eso va a ser espectacular para el litio, si es que ahora con esta novedad de corto plazo no se nos manca, va a ser espectacular para Vaca Muerta, va a ser espectacular para Energía, va a ser espectacular para la de una negocia. Y algunos sectores más. Ahora, el rol macroeconómico del RIGI tiene que ver con usar ese flujo de dólares para estabilizar el tipo de cambio. Que esa estabilidad del tipo de cambio genere una baja de la inflación sostenible en el tiempo y que esa baja en la inflación reactive, ¿qué cosa? El crédito", señaló.

"Mi impresión es que la libertad de avanza está en un modelo de transición ahora. ¿A dónde nos quiere llevar? A un modelo de inversión con palanca externa dedicadas a los activos donde Argentina tiene ventajas", dijo.

Jubilados y construcción se llevaron la peor parte

"Los jubilados y la obra pública se llevaron la peor parte del ajuste del presidente Javier Milei", según el economista, y resaltó que se llegó a esta situación por que el gobierno “no tiene dónde más ajustar”.

Pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegure que intentará llegar un nuevo acuerdo con desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), “la plata fácil hoy no está para la Argentina, como lo estuvo en la Argentina de Mauricio Macri”, afirmó el economista.