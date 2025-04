Milei: “Concluimos la etapa de la estabilización, es la hora del crecimiento económico”

El presidente Javier Milei habló más de una hora ante empresarios en el marco de la Expo EFI 2025 que se celebra en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El mandatario aseguró que la etapa de estabilización impulsada por el Gobierno terminó y anticipó que “es la hora del crecimiento económico”.

“Hemos concluido la etapa de la estabilización, no quiere decir que las cosas estén perfectas”, dijo el Presidente antes de afirmar que comenzó la hora del crecimiento.

“¿Por qué vamos a crecer mucho? El último dato dio 5,7% interanual, el desestacionalizado 0,8%, eso anualizado, dice que venimos viajando a una velocidad del 10%. El primer trimestre va a estar en torno al 6%, el segundo al 8%. La Argentina va a ser el país que más crezca en la región en los próximos 30 años. De hecho, en el World Economic Outlook del Fondo, ya estamos segundo en el ranking. Viene primero India, después nosotros", mencionó.

“Vuelvo a repetirlo, lo voy a decir en latín, la economía argentina va a subir como pedo de buzo. No solo eso, sino que además vamos a terminar eliminando la inflación, por lo tanto la distorsión de precios relativos que mataba el crecimiento económico también va a desaparecer. Además, estamos planeando hacer una reforma tributaria que genere competencia entre las distintas provincias”, anticipó Milei.

Milei cargó contra quienes criticaron las formas en las que el Gobierno consiguió la autorización del Congreso para firmar el acuerdo con el FMI: “Anunciamos el primero de marzo que íbamos a ir a un acuerdo con el FMI y tenía que pasar por el Congreso, que no pasó nunca en la historia, todos hicieron acuerdos sin esas restricciones, se quejaron de la masterclass que le metimos a la política y les duele... Esperaban que no lo pudiéramos pasar por el Congreso, empezaron a llorar los ñoños republicanos... No me importan sus sentimientos, juego dentro de la ley, soy bilardista. Dentro de la cancha vale todo el reglamento, que la vayan a buscar, la tienen adentro”.

Las frases más destacadas de Javier Milei

_ “Es la hora del crecimiento económico”.

_ “No quiere decir que las cosas estén perfectas, pero concluimos con la etapa de estabilización”.

_ "Siempre el eje es el equilibrio fiscal".

_ “Con la motosierra iniciamos el ajuste más grande de la historia de la humanidad”.

_ “Logramos equilibrio fiscal en un solo mes”.

_ “La etapa 2 fue con el saneamiento del balance del Banco Central”.

_ “El problema más grave fue la estupidez de ley que sacó Martín Guzmán que obliga a tener que pasar a un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el Congreso, el lugar donde están los degenerados fiscales”.

_ “El Congreso es el lugar donde debería respirarse la restricción presupuestaria, pero deben respirar con la máscara de buzo”.

_ “La miserabilidad política decía que no íbamos a abrir el cepo cambiario en un año electoral, que no nos íbamos a arriesgar”.

_ “Juego dentro de la ley, soy bilardista, con todo lo que está dentro del reglamento, que la vayan a buscar, la tienen adentro”.

_ “Teníamos acuerdo con el FMI, no podíamos hablar del acuerdo”.

_ “Hay algunos que todavía hablan de atraso cambiario, cuando el dólar está libre, y cada vez más cerca de la banda de abajo”.

_ “La inflación todavía es alta, pero tiene fecha de defunción, a mitad del año que viene, ahora es el momento de empezar a crecer”.

_ “Somos el mejor y más reformista gobierno de la historia”.

_ “El cepo es una herramienta monstruosa, no permite que se elija en qué ahorrar”.

_ “Abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia, la política en este Gobierno se guía por la ética”.

_ “No sé dónde los zurdos ven que esto es el fin del capitalismo”.

_ “Somos admirados en todas partes y Sandra Pettovello recorre el mundo explicando el caso argentino”.

_ “No vamos a parar hasta que la Argentina sea el país más libre del mundo”.

_ “Tienen un gobierno absolutamente exigente con las metas, que se dedica a hacer posible lo que todo el mundo dice que es imposible”.

_ “Es imposible el socialismo, sin propiedad privada no hay cálculo económico, siempre genera miseria”.

_ “Estamos saliendo porque levantamos nuevamente los valores de Occidente, vamos a convertirnos en una potencia mundial de acá a 30 años”.

_ “El déficit cero significa no tomar nueva deuda”.

_ “Estoy comprometido con mantener el equilibrio fiscal”.

_ “En la medida en que la economía crezca vamos a bajar impuestos”.

_ “Vamos a terminar eliminando la inflación”.

“Estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente”.