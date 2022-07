Apple CarPlay permitirá pagar en las estaciones de servicio desde el auto

Durante su evento WWDC hace unas semanas, Apple anunció iOS 16, destacando una experiencia CarPlay de "próxima generación" para la que los fabricantes de automóviles podrían no estar preparados en el corto plazo. También anunció una nueva función de "aplicaciones de tareas de conducción y abastecimiento de combustible" que podrá usar una vez que se publique la actualización.

Las aplicaciones de tareas de conducción y abastecimiento de combustible están disponibles en CarPlay. Sus aplicaciones favoritas que lo ayudan a llenar su tanque y le brindan información sobre carreteras, asistencia para peajes, ayuda para remolcar y más, pueden encontrar un hogar en CarPlay.

Esta semana, Reuters informa que al menos una cadena de gas tiene una implementación de la función en su tubería , lo que permite una nueva forma de encontrar estaciones de servicio y pagar en la bomba usando solo la pantalla de información y entretenimiento de su automóvil. Los desarrolladores de las compañías de gas deben habilitar la función CarPlay para sus aplicaciones de iPhone, y los clientes deberán crear una cuenta para la cadena de gas y agregar un método de pago.

HF Sinclair Corp, con sede en Dallas, la empresa matriz de Sinclair Oil , planea permitir que los clientes compren gasolina desde el tablero. El vicepresidente sénior de marketing de la compañía, Jack Barger, dijo que están entusiasmados con la idea de que los clientes puedan navegar hasta una estación de Sinclair y comprar combustible desde la pantalla de su automóvil. La empresa cuenta con más de 1.600 gasolineras.

No será la primera vez que un conductor puede activar la bomba desde su asiento: Exxon se asoció con Ford para hacer que su aplicación Speedpass Plus funcione en el sistema de información y entretenimiento Sync 3 del fabricante de automóviles. GM también probó la función con las estaciones de Shell , pero la aplicación se cerró a principios de este año cuando se suspendió su aplicación de compras en el automóvil Marketplace .

Las estaciones de servicio modernas han intentado agregar funciones a sus surtidores que admitan aplicaciones telefónicas, y los lectores de tocar para pagar son más comunes que nunca, pero en algunos casos, compañías como Exxon inicialmente no lo hicieron conveniente : la aplicación Speedpass Plus para iPhone. incluía Apple Pay, pero no podía simplemente usar un toque estándar de Apple Pay en la bomba. La compañía incluso eliminó más tarde la aplicación Apple Watch Speedpass plus.

Las aplicaciones de carga de vehículos eléctricos como ChargePoint y Electrify America ya funcionan con Apple CarPlay , lo que le permite encontrar estaciones, obtener direcciones y comenzar a cargar en estaciones seleccionadas, todo desde la pantalla de información y entretenimiento de su automóvil. Con el lanzamiento de iOS 16 este otoño, podemos esperar ver más oportunidades para el comercio electrónico en el automóvil para ir con la visión de expansión de Apple para las aplicaciones en el automóvil conectado.