Balanza comercial: hubo superávit, pero las importaciones dieron la nota en octubre

En octubre de 2024, las exportaciones totalizaron u$s 7.016 millones y las importaciones u$s 6.128 millones. Como resultado, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 17% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de u$s 13.143 millones, lo que significó el registro más alto desde mayo de 2023. Así, la balanza comercial presentó un superávit de u$s 888 millones con un resultado positivo por onceavo mes consecutivo.

Las exportaciones aumentaron 30% respecto a octubre de 2023 (u$s 1.619 millones), principalmente por un incremento de 31% en las cantidades, ya que los precios registraron una caída de 0,7%. En términos desestacionalizados, las ventas al exterior se elevaron 3,6% y la tendencia-ciclo 0,4% con relación a septiembre de 2024.

Todos los rubros crecieron. El que más aumentó fue MOA que llegó a u$s 2.867 millones, lo que representó una suba de 69,7% (u$s 1.178 millones). El monto exportado fue el más alto desde julio de 2022 y su variación interanual fue la más elevada desde diciembre de 2021. Las cantidades ascendieron 77,4% y los precios disminuyeron 4,3%. El incremento de las ventas fue impulsado por residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; y por grasas y aceites, que registraron una variación interanual positiva de u$s 468 millones y u$s 459 millones, respectivamente.

En tanto, las MOI alcanzaron u$s 2.172 millones y ascendieron 22,4% (u$s 398 millones), por un aumento de 8,5% en los precios y de 13% en las cantidades. Las principales subas se mostraron en piedras, metales preciosos y sus manufacturas; monedas (u$s 210 millones); y material de transporte terrestre (u$s 138 millones)

Importaciones

Las importaciones registraron el valor más alto en lo que va del año (u$s 6.128 millones) y crecieron 4,9% en comparación con octubre de 2023 (u$s 289 millones), debido a un incremento de 5% en las cantidades y de 0,3% en los precios. En términos desestacionalizados, las compras al exterior cayeron 1,5%, mientras que la tendencia-ciclo mostró un crecimiento del 3,8% respecto a septiembre de 2024.

El uso económico que más subió fue VA: 49,3% (u$s 106 millones), producto del crecimiento de 40,8% en las cantidades y de 4,6% en los precios.

Los BC ascendieron 18,4% (u$s 125 millones) como consecuencia de un aumento de 4,0% en los precios y de 14,1% en las cantidades. El subrubro que más se incrementó fue artículos de consumo semiduraderos no especificados en otra partida (u$s 45 millones).

Los BK subieron 16,1% (u$s 155 millones). Todos los subrubros crecieron. Las cantidades se elevaron 11,6% y los precios 4,4%