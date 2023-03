Bill Gates elige a quién dejará su fortuna: una decisión aplaudida por la comunidad financiera

El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha tomado una decisión que ha sido ampliamente aplaudida por la comunidad financiera: dejar su fortuna a organizaciones benéficas en lugar de a sus hijos. Esta decisión marca un importante punto de inflexión en la historia de la filantropía y ha generado un gran interés entre los expertos en finanzas y negocios.

Gates, que se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna a obras de caridad, ha anunciado que dejará una gran parte de su patrimonio a la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha trabajado incansablemente para abordar algunos de los problemas más urgentes del mundo, incluyendo la pobreza, la educación y la salud. Además, Gates también ha designado a varias otras organizaciones benéficas como beneficiarias de su herencia.

"He sido muy afortunado en mi vida y he tenido muchas oportunidades que muchas otras personas no tienen. Creo que tengo una gran responsabilidad de hacer todo lo que esté en mi poder para ayudar a los demás y mejorar el mundo en el que vivimos. Por eso, he decidido dejar mi fortuna a organizaciones benéficas que trabajan para abordar algunos de los problemas más urgentes del mundo, como la pobreza, la educación y la salud".

Esta decisión ha sido elogiada por muchos expertos en finanzas y negocios, que ven en ella una muestra del compromiso de Gates con la filantropía y su visión de un mundo más justo y equitativo. La mayoría de los expertos coincide en que esta decisión es un ejemplo para otros multimillonarios, que podrían seguir el ejemplo de Gates y utilizar su riqueza para mejorar el mundo en lugar de simplemente acumular más dinero.

No obstante, algunos críticos han señalado que la decisión de Gates también plantea algunas preguntas importantes sobre el papel de la herencia en la sociedad moderna. En particular, algunos han argumentado que la herencia es un importante mecanismo de transferencia intergeneracional de la riqueza y que el hecho de que Gates no vaya a dejar su fortuna a sus hijos podría tener consecuencias no deseadas para la sociedad.

"Sé que mi decisión de no dejar mi fortuna a mis hijos puede ser controvertida, pero creo que es la decisión correcta. Quiero que mis hijos tengan la libertad de encontrar su propio camino en la vida y no depender de la riqueza que yo haya acumulado. Además, creo que dejar mi fortuna a organizaciones benéficas es la mejor manera de hacer una diferencia real en el mundo".

A pesar de estas críticas, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la decisión de Gates es una señal importante de la creciente importancia de la filantropía en la sociedad moderna. En un momento en que los problemas globales como la pobreza, el cambio climático y la desigualdad económica son cada vez más acuciantes, la filantropía se ha convertido en una herramienta clave para abordar estos desafíos y lograr un mundo más justo y sostenible.

Cual es la fortuna aproximada de Bill Gates al día de hoy?

El filántropo tiene una fortuna estimada en de 114.000 millones de dólares, vinculada principalmente a acciones de Microsoft, la empresa de tecnología que ayudó a crear en 1975 junto a su amigo de la infancia, Paul Allen. Microsoft se convirtió en una de las empresas de software más exitosas del mundo, y sus productos, como el sistema operativo Windows y la suite de aplicaciones de oficina Office, se convirtieron en estándares de la industria.

Además, Gates ha invertido en diversas empresas y ha fundado su propia empresa de inversión, Cascade Investment, que administra su cartera personal de inversiones.