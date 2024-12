Blanqueo exitoso: se regularizaron más de u$s 32.000 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó los resultados del Régimen de Regularización de Activos y del Régimen de Regularización de Obligaciones, políticas de Estado previstas en la Ley N.° 27.743.

El total de bienes declarados alcanzó los u$s 32.151 millones, de los cuales u$s 22.165 millones corresponden a dinero en efectivo depositado en cuentas bancarias especiales (CERA) o cuentas comitentes especiales de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC). Los restantes u$s 9.986 millones exteriorizados hasta la fecha corresponden a otros bienes, como inmuebles, vehículos o participaciones societarias.

La moratoria permitió regularizar obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024, así como las infracciones cometidas hasta esa fecha, relacionadas o no con dichas obligaciones.

Se suscribieron aproximadamente 341.000 planes de pago por un monto total de $ 2.374.000 millones. De ese total, se cancelaron $290.000 millones mediante pagos al contado, mientras que ingresaron otros $2.084.508 millones a través de planes de facilidades de pago.

Cabe destacar que el régimen incluyó distintas etapas con beneficios de condonación de intereses resarcitorios y punitorios, que variaron según la forma de pago elegida y la fecha de adhesión. En total, se condonaron más de $879.000 millones.